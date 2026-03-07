Чотири центри вже працюють: Велика Британія налагодила ремонт військової техніки в Україні (фото)

Британські та українські інженери спільно усувають пошкодження на військовій техніці, подарованій Лондоном. Завод, на якому проводять ремонти британських артилерійських систем, розташований на заході України.

Загалом на території України розташовано чотири подібні об'єкти. Про це пише Guardian, журналісти якого отримали доступ на завод під час візиту в Україну міністра оборони Великої Британії Люка Полларда.

Хоча на об'єкті немає британських військовослужбовців, у країні працюють британські інженери, найняті за контрактом Міністерством оборони. З огляду на міркування безпеки, інші країни вважають за краще ремонтувати техніку, що вийшла з ладу, за межами України, що призводить до затримок із поверненням її на фронт.

На об'єкті, який відвідали журналісти Guardian, працюють інженери і техніки британських компаній BAE Systems і AMS разом з українськими колегами. Підприємство має ремонтні відсіки для 30 машин і здатний полагодити низку систем озброєння, зокрема самохідні гаубиці AS-90 британського виробництва. АС-90 спочатку планувалося зняти з озброєння британської армії у 2030-х роках, проте було ухвалено рішення передати Україні весь запас системи.

Військова техніка на ремонті Фото: The Guardian

Поллард визнав, що наявність об'єкта на території України пов'язана з небезпекою, але сказав, що це ризик, "на який варто піти" в інтересах Києва. Глава оборонного відомства зазначив, що підтримка саме такого роду необхідна Україні, щоб залишатися в боротьбі.

Велика частина техніки, яку використовують українські збройні сили, застаріла, і довелося створювати новий ланцюжок постачання запасних частин. Компанія BAE брала участь у початковому виробництві AS-90 і мала доступ до технічних креслень, але для інших систем були потрібні більш творчі підходи. Наприклад, для виготовлення запасних частин до радянської зенітної самохідної платформи 2С6 "Тунгуска" і танків Т-72, які використовує Україна, інженери відвідали танковий музей "Бовінгтон" у Дорсеті, щоб переглянути представлені там версії машин і придумати, як можна виробляти деталі у Великій Британії.

Відповідно до угоди про співпрацю між країнами, за ремонт інших військових систем платить держава, яка надала зброю Києву. Скажімо, САУ Archer, які ремонтують британські та українські інженери, оплачує шведський уряд.

Ремонт військової техніки Фото: The Guardian

При цьому є надія, що проєкт зможе розширитися, охопити більше об'єктів і залучити більше країн.

"Нам потрібен один структурований, організований підхід, за якого будь-яка країна, що надає обладнання, має структуру, до якої вона може підключитися", — сказав Поллард.

У Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що в Україні вже діють чотири об'єкти з ремонту та обслуговування військової техніки, а п'ятий почне роботу найближчим часом.

У подібних центрах відновлюють бронемашини CVR-T і Husky, легкі гаубиці L119 і артилерійські системи AS-90. Крім того, на підприємствах ремонтують стару радянську техніку і САУ Archer виробництва Швеції.

