Четыре центра уже работают: Великобритания наладила ремонт военной техники в Украине (фото)

Британские и украинские инженеры совместно устраняют повреждения на военной технике, подаренной Лондоном. Завод, на котором производят ремонты британских артиллерийских систем, находится на западе Украины.

Всего на территории Украины находится четыре подобных объекта. Об этом пишет Guardian, журналисты которого получили доступ на завод во время визита в Украину министра обороны Великобритании Люка Полларда.

Хотя на объекте нет британских военнослужащих, в стране работают британские инженеры, нанятые по контракту Министерством обороны. Исходя из соображений безопасности, другие страны предпочитают ремонтировать вышедшую из строя технику за пределами Украины, что приводит к задержкам с возвращением ее на фронт.

На объекте, который посетили журналисты Guardian, работают инженеры и техники британских компаний BAE Systems и AMS вместе с украинскими коллегами. Предприятие

Відео дня

имеет ремонтные отсеки для 30 машин и способен починить ряд систем вооружения, в том числе самоходные гаубицы AS-90 британского производства. АС-90 изначально планировалось снять с вооружения британской армии в 2030-х годах, однако было принято решение передать Украине весь запас системы.

Военная техника на ремонте Фото: The Guardian

Поллард признал, что наличие объекта на территории Украины сопряжено с опасностью, но сказал, что это риск, "на который стоит пойти" в интересах Киева. Глава оборонного ведомства отметил, что поддержка именно такого рода необходима Украине, чтобы оставаться в борьбе.

Большая часть техники, которую используют украинские вооруженные силы, устарела и пришлось создавать новую цепочку поставок запасных частей. Компания BAE участвовала в первоначальном производстве AS-90 и имела доступ к техническим чертежам, но для других систем требовались более творческие подходы. К примеру, для изготовления запасных частей к советской зенитной самоходной платформе 2С6 "Тунгуска" и танкам Т-72, используемых Украиной, инженеры посетили танковый музей "Бовингтон" в Дорсете, чтобы просмотреть представленные там версии машин и придумать, как можно производить детали в Великобритании.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве между странами, за ремонт других военных систем платит государство, предоставившее оружие Киеву. Скажем, САУ Archer, которые ремонтируют британские и украинские инженеры, оплачивает шведское правительство.

Ремонт военной техники Фото: The Guardian

При этом есть надежда, что проект сможет расшириться, охватить больше объектов и привлечь больше стран.

"Нам нужен один структурированный, организованный подход, при котором любая страна, предоставляющая оборудование, имеет структуру, к которой она может подключиться", — сказал Поллард.

Министерство обороны Великобритании сообщило, что в Украине уже действуют четыре объекта по ремонту и обслуживанию военной техники, а пятый начнет работу в ближайшее время.

В подобных центрах восстанавливают бронемашины CVR-T и Husky, легкие гаубицы L119 и артиллерийские системы AS-90. Кроме того, на предприятиях ремонтируют старую советскую технику и САУ Archer производства Швеции.

Напомним, ВСУ получат от Италии установки SIDAM 25 для сбивания "Шахедов". САУ стреляет из четырех пушек со скоростью 2440 выстрелов в минуту.

В феврале Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,42 миллиарда долларов. В него войдут системы противовоздушной обороны, беспилотники, ракеты дальнего радиуса действия и боеприпасы.