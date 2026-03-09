Франція відправить військові кораблі в Ормузьку протоку, — Макрон
Але за словами президента Франції, це буде "суто оборонна місія" і поки що він ще тільки готує її разом із партнерами.
9 березня Емманюель Макрон поїхав на Кіпр, щоб зустрітися з лідерами Кіпру і Греції. "Ми перебуваємо в процесі створення суто оборонної, суто ескортної місії, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами", — сказав Макрон після саміту, повідомляє BFM TV.
Причому, за словами Макрона, він і його партнери готують майбутню "суто оборонну" місію з відновлення роботи Ормузької протоки і супроводу суден "після завершення найгострішої фази конфлікту" на Близькому Сході, щоб забезпечити безперебійне постачання нафти і газу.
За його словами, ця місія повинна буде якомога швидше забезпечити супровід контейнеровозів і танкерів для "поступового відновлення роботи Ормузької протоки", — заявив Макрон, підкресливши "мирні" наміри цієї місії.
Президент Франції також оголосив, що Франція зробить свій внесок "у довгостроковій перспективі", надавши "два фрегати" для операції "Аспідес", розпочатої Європейським союзом 2024 року в Червоному морі.
Загалом, за його словами, "французька присутність, яка буде розгорнута зі східного Середземномор'я, у Червоному морі, а саме біля узбережжя Ормуза, задіє вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль", який наразі перебуває біля острова Крит у Греції.
У Єлисейському палаці заявили, що мета візиту Макрона — продемонструвати солідарність і детально розповісти про заходи зі "зміцнення безпеки навколо Кіпру і в східному Середземномор'ї".
У пості на Х Емманюель Макрон написав, що Франція "не хотіла цієї війни", але зобов'язана зробити все можливе, щоб "захистити наших громадян, захистити нашу економіку і запобігти ескалації в регіоні, в Лівані і на Близькому Сході".
"Разом із президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідісом і прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ми працюємо над забезпеченням безпеки навколо Кіпру в Східному Середземномор'ї. Франція висловлює солідарність зі своїми друзями і союзниками в регіоні, які стали мішенню ракетних обстрілів і безпілотників", — написав Макрон.
Згадав він і про проблеми судноплавства на Близькому Сході через атаки Ірану, зазначивши, що фактичне закриття морських шляхів впливає на світову економіку: "Ми вживаємо заходів для відновлення свободи судноплавства і забезпечення безпеки цих найважливіших водних шляхів, зокрема за допомогою морської операції Європейського союзу "Аспідес". У рамках французького головування у "Великій сімці" я ініціював координацію на рівні глав держав і урядів для пошуку рішень енергетичних проблем", — повідомив Макрон.
Нагадаємо, Іран завдав удару по Туреччині балістичною ракетою. Її збили сили ППО і ПРО НАТО, які розгорнуті в Середземному морі.
Раніше стало відомо, що ОАЕ перебуває "у стані війни" з Іраном. Президент Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив, що його країна готова дати відсіч будь-яким загрозам.