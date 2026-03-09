Франція відправить військові кораблі в Ормузьку протоку, — Макрон

Але за словами президента Франції, це буде "суто оборонна місія" і поки що він ще тільки готує її разом із партнерами.

9 березня Емманюель Макрон поїхав на Кіпр, щоб зустрітися з лідерами Кіпру і Греції. "Ми перебуваємо в процесі створення суто оборонної, суто ескортної місії, яка має бути підготовлена спільно як з європейськими, так і з неєвропейськими державами", — сказав Макрон після саміту, повідомляє BFM TV.

Причому, за словами Макрона, він і його партнери готують майбутню "суто оборонну" місію з відновлення роботи Ормузької протоки і супроводу суден "після завершення найгострішої фази конфлікту" на Близькому Сході, щоб забезпечити безперебійне постачання нафти і газу.

За його словами, ця місія повинна буде якомога швидше забезпечити супровід контейнеровозів і танкерів для "поступового відновлення роботи Ормузької протоки", — заявив Макрон, підкресливши "мирні" наміри цієї місії.

Відео дня

Президент Франції також оголосив, що Франція зробить свій внесок "у довгостроковій перспективі", надавши "два фрегати" для операції "Аспідес", розпочатої Європейським союзом 2024 року в Червоному морі.

Загалом, за його словами, "французька присутність, яка буде розгорнута зі східного Середземномор'я, у Червоному морі, а саме біля узбережжя Ормуза, задіє вісім фрегатів, два десантні вертольотоносці та авіаносець "Шарль де Голль", який наразі перебуває біля острова Крит у Греції.

У Єлисейському палаці заявили, що мета візиту Макрона — продемонструвати солідарність і детально розповісти про заходи зі "зміцнення безпеки навколо Кіпру і в східному Середземномор'ї".

У пості на Х Емманюель Макрон написав, що Франція "не хотіла цієї війни", але зобов'язана зробити все можливе, щоб "захистити наших громадян, захистити нашу економіку і запобігти ескалації в регіоні, в Лівані і на Близькому Сході".

Пост Макрона Фото: Скриншот

"Разом із президентом Кіпру Нікосом Хрістодулідісом і прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом ми працюємо над забезпеченням безпеки навколо Кіпру в Східному Середземномор'ї. Франція висловлює солідарність зі своїми друзями і союзниками в регіоні, які стали мішенню ракетних обстрілів і безпілотників", — написав Макрон.

Згадав він і про проблеми судноплавства на Близькому Сході через атаки Ірану, зазначивши, що фактичне закриття морських шляхів впливає на світову економіку: "Ми вживаємо заходів для відновлення свободи судноплавства і забезпечення безпеки цих найважливіших водних шляхів, зокрема за допомогою морської операції Європейського союзу "Аспідес". У рамках французького головування у "Великій сімці" я ініціював координацію на рівні глав держав і урядів для пошуку рішень енергетичних проблем", — повідомив Макрон.

Нагадаємо, Іран завдав удару по Туреччині балістичною ракетою. Її збили сили ППО і ПРО НАТО, які розгорнуті в Середземному морі.

Раніше стало відомо, що ОАЕ перебуває "у стані війни" з Іраном. Президент Еміратів Мохаммед бін Заїд Аль Нагаян заявив, що його країна готова дати відсіч будь-яким загрозам.