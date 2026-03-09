Франция отправит военные корабли в Ормузский пролив, — Макрон

Но по словам президента Франции это будет "чисто оборонительная миссия" и пока он еще только готовит ее вместе с партнерами.

9 марта Эмманюэль Макрон поехал на Кипр, чтобы встретиться с лидерами Кипра и Греции. "Мы находимся в процессе создания чисто оборонительной, чисто эскортной миссии, которая должна быть подготовлена ​​совместно как с европейскими, так и с неевропейскими государствами", — сказал Макрон после саммита, сообщает BFM TV.

Причем, по словам Макрона, он и его партнеры готовят будущую "чисто оборонительную" миссию по возобновлению работы Ормузского пролива и сопровождению судов "после завершения самой острой фазы конфликта" на Ближнем Востоке, чтобы обеспечить бесперебойную поставку нефти и газа.

По его словам, данная миссия должна будет как можно скорее обеспечить сопровождение контейнеровозов и танкеров для "постепенного возобновления работы Ормузского пролива", — заявил Макрон, подчеркнув "мирные" намерения этой миссии.

Президент Франции также объявил, что Франция внесет свой вклад "в долгосрочной перспективе", предоставив "два фрегата" для операции "Аспидес", начатой ​​Европейским союзом в 2024 году в Красном море.

В общей сложности, по его словам, "французское присутствие, которое будет развернуто из восточного Средиземноморья, в Красном море, а именно у побережья Ормуза, задействует восемь фрегатов, два десантных вертолетоносца и авианосец "Шарль де Голль", который в настоящее время находится у острова Крит в Греции.

В Елисейском дворце заявили, что цель визита Макрона — продемонстрировать солидарность и подробно рассказать о мерах по "укреплению безопасности вокруг Кипра и в восточном Средиземноморье".

В посте на Х Эмманюэль Макрон написал, что Франция "не хотела этой войны", но обязана сделать все возможное, чтобы "защитить наших граждан, защитить нашу экономику и предотвратить эскалацию в регионе, в Ливане и на Ближнем Востоке".

Пост Макрона Фото: Скриншот

"Вместе с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом мы работаем над обеспечением безопасности вокруг Кипра в Восточном Средиземноморье. Франция выражает солидарность со своими друзьями и союзниками в регионе, которые стали мишенью ракетных обстрелов и беспилотников", - написал Макрон.

Упомянул он и про проблемы судоходства на Ближнем Востоке из-за атак Ирана, отметив, что фактическое закрытие морских путей оказывает влияние на мировую экономику: "Мы предпринимаем действия для восстановления свободы судоходства и обеспечения безопасности этих важнейших водных путей, в частности, посредством морской операции Европейского союза "Аспидес". В рамках французского председательства в "Большой семерке" я инициировал координацию на уровне глав государств и правительств для поиска решений энергетических проблем", - сообщил Макрон.

Напомним, Иран нанес удар по Турции баллистической ракетой. Ее сбили силы ПВО и ПРО НАТО, которые развернуты в Средиземном море.

Ранее стало известно, что ОАЭ находится "в состоянии войны" с Ираном. Президент Эмиратов Мохаммед бин Заид Аль Нахайян заявил, что его страна готова дать отпор любым угрозам.