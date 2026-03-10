РФ двічі атакувала Харків дронами: пошкоджено будинки та постраждала дитина (фото)

У ніч на 10 березня російські війська двічі вдарили безпілотниками по Холодногірському району Харкова.

Про першу атаку мер міста Ігор Терехов повідомив о 02:40, а про другу — о 04:46. Обидва удари припали на приватний сектор.

Відомо про пошкоджені приватні будинки та госпбудівлі.

Під час другої атаки дрон упав на дорогу між будинками в приватному секторі, і цього разу не обійшлося без постраждалих. Щонайменше четверо людей дістали поранення, зокрема 10-річна дівчинка.

Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що три жінки у віці 58, 38 і 52 років, а також 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці.

Напередодні ввечері ворог теж не переставав тероризувати місто, і було зафіксовано удари по Індустріальному району. Також постраждали чотири людини, серед яких — 16-річна дівчина з гострою реакцією на стрес. 51-річного чоловіка госпіталізували з вибуховим пораненням.

Крім Харкова цієї ночі дісталося і Дніпру. ЗС РФ атакували місто ближче до опівночі ударними дронами. Пошкоджено вісім багатоповерхівок, постраждали щонайменше 10 людей, зокрема 12-річний хлопчик.

Тим часом РФ продовжує масштабувати виробництво ударних БпЛА, якими тероризує Україну. Ударні безпілотники-камікадзе типу "Шахед" уже збирають на трьох локаціях — в Іжевську, Алабузі та ще одному місці, яке уточнюють (імовірно, у Москві).

Зі свого боку аналітики медіа попереджають, що Україна може зіткнутися з дефіцитом ракет ППО, необхідних для відбиття російських атак.