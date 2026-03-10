РФ дважды атаковала Харьков дронами: повреждены дома и пострадал ребенок (фото)

В ночь на 10 марта российские войска дважды ударили беспилотниками по Холодногорскому району Харькова.

О первой атаке мэр города Игорь Терехов сообщил в 02:40, а о второй — в 04:46. Оба удара пришлись на частный сектор.

Известно о поврежденных частных домах и хозпостройках.

Во время второй атаки дрон рухнул на дорогу между домами в частном секторе, и в этот раз не обошлось без пострадавших. Не менее четырех человек получили ранения, в том числе 10-летняя девочка.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов уточнил, что три женщины в возрасте 58, 38 и 52 лет, а также 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте.

Накануне вечером враг тоже не переставал терроризировать город, и были зафиксированы удары по Индустриальному району. Также пострадали четыре человека, среди которых – 16-летняя девушка с острой реакцией на стресс. 51-летнего мужчину госпитализировали со взрывным ранением.

Кроме Харькова этой ночью досталось и Днепру. ВС РФ атаковали город ближе к полуночи ударными дронами. Повреждены восемь многоэтажек, пострадали не менее 10 людей, в том числе 12-летний мальчик.

Тем временем РФ продолжает масштабировать производство ударных БпЛА, которыми терроризирует Украину. Ударные беспилотники-камикадзе типа "Шахед" уже собирают на трех локациях — в Ижевске, Алабуге и еще одном месте, которое уточняется (вероятно, в Москве).

В свою очередь аналитики медиа предупреждают, что Украина может столкнуться с дефицитом ракет ПВО, необходимые для отражения российских атак.