Россияне атаковали Днепр "Шахедами": повреждены 8 жилых многоэтажек, что известно о последствиях (фото, видео)

Поздно вечером 9 марта россияне атаковали "Шахедами" Днепр. В городе после серии взрывов поднялся пожар, пострадали жилые многоэтажки и помещения банка.

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате атаки на город, среди них — ребенок. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Сначала было известно лишь о двух пострадавших в результате обстрела: 29-летней женщине и 60-летнем мужчине. Однако впоследствии количество раненых возросло до 10. Самый маленький пострадавший в Днепре — 12-летний мальчик.

О последствиях атаки россиян на Днепр также рассказал городской голова Борис Филатов. По его информации, в городе пострадали по меньшей мере 8 жилых многоэтажных домов. В зданиях разбиты несколько сотен окон.

Відео дня

"На месте развернута палатка для приема обращений от пострадавших", — сообщил мэр.

Он также добавил, что в течение следующих нескольких часов городские коммунальные службы начнут работу над ликвидацией последствий атаки.

Другие последствия российского обстрела устанавливаются.

По состоянию на 02:00 часов в воздушном пространстве Украины почти нет вражеских целей. Воздушные силы предупреждали о движении нескольких БпЛА на Николаевщине и Харьковщине.

Напомним, вечером 9 марта власти Харькова сообщили, что россияне атаковали тот же двор в городе, что и раньше: применили дрон со шрапнелью.

Также 8 марта россияне атаковали дроном пассажирский поезд "Киев-Сумы", в котором находились 200 человек.