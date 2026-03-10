Росіяни атакували Дніпро "Шахедами": пошкоджені 8 житлових багатоповерхівок, що відомо про наслідки (фото, відео)

Пізно ввечері 9 березня росіяни атакували "Шахедами" Дніпро. У місті після серії вибухів здійнялася пожежа, постраждали житлові багатоповерхівки та приміщення банку.

Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок атаки на місто, серед них — дитина. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Спершу було відомо лише про двох постраждалих внаслідок обстрілу: 29-річну жінку та 60-річного чоловіка. Однак згодом кількість поранених зросла до 10. Найменший постраждалий у Дніпрі — 12-річний хлопчик.

Про наслідки атаки росіян на Дніпро також розповів міський голова Борис Філатов. За його інформацією, у місті постраждали щонайменше 8 житлових багатоповерхових будинків. У будівлях потрощені кілька сотень вікон.

"На місці розгорнуто намет для прийому звернень від постраждалих", — повідомив мер.

Він також додав, що упродовж наступних кількох годин міські комунальні служби почнуть роботу над ліквідацією наслідків атаки.

Інші наслідки російського обстрілу встановлюються.

Станом на 02:00 годину у повітряному просторі України майже немає ворожих цілей. Повітряні сили попереджали про рух кількох БпЛА на Миколаївщині та Харківщині.

Нагадаємо, увечері 9 березня влада Харкова повідомила, що росіяни атакували той же двір у місті, що й раніше: застосували дрон зі шрапнеллю.

Також 8 березня росіяни атакували дроном пасажирський поїзд "Київ-Суми", в якому перебували 200 людей.