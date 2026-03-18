Міноборони заявило про найбільші бойові втрати ЗС РФ за добу: про яку цифру йдеться

За 17 березня Сили оборони України поранили і ліквідували 1710 російських солдатів.

Усі ураження ворога зафіксовано на відео, заявили в Міністерстві оборони України.

У відомстві розповіли, що окупанти намагалися скористатися туманом і розпочали наступи на кількох ділянках фронту, зокрема, в Запорізькій області.

"Сили оборони були до цього готові, тож противник за добу втратив 1710 вояків убитими та пораненими", — ідеться в повідомленні. Військові зазначили, що це — найбільші добові втрати росіян за 2026 рік.

Також у Міноборони запевнили, що українські бойові порядки ніде не були прорвані.

Буквально сьогодні ж командувач Силами безпілотних систем Роберт Бровді розповів, що Збройні сили Російської Федерації вирішили використати різку зміну погоди і почали стрімкий наступ на відрізку фронту від Гуляйполя до Покровська. Оператори СБС знешкодили 900 окупантів протягом півтори доби на ділянці в 100 км.

Бровді уточнив, що під прикриттям погоди підрозділи ЗС РФ почали діяти 17 березня, втратили 500-600 осіб, потім продовжили 18 березня — і втратили ще понад 200. На думку командира СБС, противник міг розпочати весняно-літню наступальну кампанію, на яку давно очікували.

Аналітики DeepState констатують, що темпи просування російських військ на фронті знизилися, проте на окремих напрямках противник продовжує наступальні дії і намагається поліпшити свої позиції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові зупинили спробу Росії провести масштабний наступ у березні. Він зазначив, що атаки ворога тривають, але їхній масштаб та інтенсивність значно менші, ніж очікувало російське командування.