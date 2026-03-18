Минобороны заявило о крупнейших боевых потерях ВС РФ за сутки: о какой цифре речь

За 17 марта Силы обороны Украины ранили и ликвидировали 1710 российских солдат.

Все поражения врага зафиксированы на видео, заявили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве рассказали, что оккупанты пытались воспользоваться туманом и начали наступления на нескольких участках фронта, в частности, в Запорожской области.

Фото: Минобороны Украины

"Силы обороны были к этому готовы, поэтому противник за сутки потерял 1710 вояк убитыми и ранеными", – говорится в сообщении. Военные отметили, что это — самые большие суточные потери россиян за 2026 год.

Также в Минобороны заверили, что украинские боевые порядки нигде не были прорваны.

Буквально сегодня же командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации решили использовать резкое изменение погоды и начали стремительное наступление на отрезке фронта от Гуляйполя до Покровска. Операторы СБС обезвредили 900 оккупантов в течение полутора суток на участке в 100 км.

Бровди уточнил, что под прикрытием погоды подразделения ВС РФ начали действовать 17 марта, потеряли 500-600 человек, затем продолжили 18 марта — и потеряли еще более 200. По мнению командира СБС, противник мог начать весенне-летнюю наступательную кампанию, которую давно ожидали.

Аналитики DeepState констатируют, что темпы продвижения российских войск на фронте снизились, однако на отдельных направлениях противник продолжает наступательные действия и пытается улучшить свои позиции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные остановили попытку России провести масштабное наступление в марте. Он отметил, что атаки врага продолжаются, но их масштаб и интенсивность значительно меньше, чем ожидало российское командование.