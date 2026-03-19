Нова фаза війни з Іраном: Трамп хоче відправити тисячі військовослужбовців для наземної операції

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч американських військовослужбовців для посилення своєї операції на Близькому Сході. А також обговорює варіанти відправки сухопутних військ на стратегічний іранський острів Харг.

Розгортання військ може надати Трампу додаткові можливості, враховуючи, що війна з Іраном триває вже третій тиждень, повідомляє Reuters.

Ці варіанти включають забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що, за словами джерел, буде здійснено переважно за допомогою військово-повітряних і військово-морських сил США. Однак забезпечення безпеки протоки може також означати розміщення американських військ на іранському узбережжі, заявили чотири джерела, зокрема два американські чиновники.

Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки сухопутних військ на іранський острів Харг, який є центром 90% іранського експорту нафти, повідомила низка джерел, але американський чиновник попередив, що така операція дуже ризикована, оскільки КСІР може вільно обстрілювати Харк безпілотниками і ракетами.

13 березня Сполучені Штати завдали ударів по військових цілях на острові, і Трамп пригрозив також завдати ударів по його найважливішій нафтовій інфраструктурі. Однак, з огляду на його життєво важливу роль в іранській економіці, контроль над островом, імовірно, розглядатимуть як кращий варіант, ніж його знищення, вважають військові експерти.

Будь-яке використання американських сухопутних військ — навіть для обмеженої місії — може становити значні політичні ризики для Трампа з огляду на низьку підтримку американською громадськістю іранської кампанії і власні передвиборчі обіцянки Трампа уникати втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході.

За словами одного з джерел, знайомих із ситуацією, представники адміністрації Трампа також обговорювали можливість розгортання американських військ для забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану.

Джерела не вважають, що розгортання сухопутних військ де-небудь в Ірані неминуче, але відмовилися обговорювати подробиці оперативного планування США. Експерти кажуть, що завдання забезпечення безпеки іранських запасів урану буде вкрай складним і ризикованим навіть для американських сил спеціального призначення.

Представник Білого дому, який говорив на умовах анонімності, заявив: "Наразі рішення про направлення сухопутних військ не ухвалено, але президент Трамп мудро залишає за собою всі варіанти".

"Президент зосереджений на досягненні всіх поставлених цілей операції "Епічна лють": знищення іранського потенціалу балістичних ракет, винищення іранського військово-морського флоту, забезпечення того, щоб його терористичні маріонетки не могли дестабілізувати регіон, і гарантія того, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", — заявили в Білому домі, тоді як Пентагон і зовсім відмовився від коментарів.

Дональд Трамп заявив, що його цілі виходять за рамки ослаблення військового потенціалу Ірану і можуть охоплювати забезпечення безпечного проходу через протоку і запобігання розробленню Іраном ядерної зброї.

Наземні війська допомогли б у досягненні цих цілей, але це ризиковано. Навіть без прямого конфлікту в Ірані в цій війні загинули 13 американських військовослужбовців, і близько 200 отримали поранення, хоча переважна більшість поранень були незначними.

В Ірані вже загинули 13 солдатів армії США Фото: The White House

Протягом багатьох років Трамп різко критикував своїх попередників за втручання в конфлікти і клявся не допустити участі Сполучених Штатів у зарубіжних війнах. Однак останнім часом він відмовляється виключати можливість "наземної присутності" в Ірані.

У письмових свідченнях, представлених законодавцям у середу, директорка національної розвідки Тулсі Габбард заявила, що іранську програму збагачення урану знищили ударами в червні, а входи до цих підземних споруд "замурували та заклали цементом".

Джерела повідомили, що обговорення з приводу підкріплення з боку США виходять за рамки прибуття на Близький Схід наступного тижня десантної групи швидкого реагування з доданим до неї експедиційним підрозділом морської піхоти, до складу якого входять понад 2000 морських піхотинців.

Однак одне з джерел зазначило, що американські військові втрачають значну кількість військовослужбовців у зв'язку з рішенням відправити авіаносець USS Gerald R Ford до Греції для технічного обслуговування після пожежі на борту судна.

Трамп також неодноразово змінював свою позицію з питання про те, чи слід США забезпечувати безпеку Ормузької протоки.

Після початкової заяви про те, що ВМС США можуть супроводжувати судна, він закликав інші країни допомогти відкрити цей ключовий водний шлях. Оскільки союзники не виявили ентузіазму, президент США припустив, що американські солдати могли б просто "піти": "Цікаво, що б сталося, якби ми "покінчили" з тим, що залишилося від іранської терористичної держави, і дозволили б країнам, які її використовують, а ми ні, нести відповідальність за так звану "протоку"?"

Нагадаємо, тим часом Тегеран завдав удару по Катару і випустив ракети по Саудівській Аравії після погроз 18 березня атакувати нафтогазові об'єкти по всій Перській затоці.

А Державний департамент Сполучених Штатів видав наказ для всіх своїх посольств у світі. У документі йдеться про негайне проведення оцінки безпеки. У Білому домі повідомили, що пішли на цей крок через загострення збройного конфлікту в Перській затоці та систематичні атаки Ірану на американські об'єкти.