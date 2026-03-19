Новая фаза войны с Ираном: Трамп хочет отправить тысячи военнослужащих для наземной операции

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность развертывания тысяч американских военнослужащих для усиления своей операции на Ближнем Востоке. А также обсуждает варианты отправки сухопутных войск на стратегический иранский остров Харг.

Развертывание войск может предоставить Трампу дополнительные возможности, учитывая, что война с Ираном продолжается уже третью неделю, сообщает Reuters.

Эти варианты включают обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что, по словам источников, будет осуществлено в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил США. Однако обеспечение безопасности пролива может также означать размещение американских войск на иранском побережье, заявили четыре источника, в том числе два американских чиновника.

Администрация Трампа также обсуждала варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, являющийся центром 90% иранского экспорта нефти, сообщил ряд источников, но американский чиновник предупредил, что такая операция очень рискованна, так как КСИР может свободно обстреливать Харк беспилотниками и ракетами.

13 марта Соединенные Штаты нанесли удары по военным целям на острове, и Трамп пригрозил также нанести удары по его важнейшей нефтяной инфраструктуре. Однако, учитывая его жизненно важную роль в иранской экономике, контроль над островом, вероятно, будет рассматриваться как лучший вариант, чем его уничтожение, считают военные эксперты.

Любое использование американских сухопутных войск — даже для ограниченной миссии — может представлять значительные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественностью иранской кампании и собственные предвыборные обещания Трампа избегать втягивания США в новые конфликты на Ближнем Востоке.

По словам одного из источников, знакомых с ситуацией, представители администрации Трампа также обсуждали возможность развертывания американских войск для обеспечения безопасности иранских запасов высокообогащенного урана.

Источники не считают, что развертывание сухопутных войск где-либо в Иране неизбежно, но отказались обсуждать подробности оперативного планирования США. Эксперты говорят, что задача обеспечения безопасности иранских запасов урана будет крайне сложной и рискованной даже для американских сил специального назначения.

Представитель Белого дома, говоривший на условиях анонимности, заявил: "На данный момент решение о направлении сухопутных войск не принято, но президент Трамп мудро оставляет за собой все варианты".

"Президент сосредоточен на достижении всех поставленных целей операции "Эпическая ярость": уничтожение иранского потенциала баллистических ракет, истребление иранского военно-морского флота, обеспечение того, чтобы его террористические марионетки не могли дестабилизировать регион, и гарантия того, что Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием", - заявили в Белом доме, тогда как Пентагон и вовсе отказался от комментариев.

Вторжение в Иран – чем это грозит США и Трампу лично

Дональд Трамп заявил, что его цели выходят за рамки ослабления военного потенциала Ирана и могут включать обеспечение безопасного прохода через пролив и предотвращение разработки Ираном ядерного оружия.

Наземные войска помогли бы в достижении этих целей, но это рискованно. Даже без прямого конфликта в Иране в этой войне погибли 13 американских военнослужащих, и около 200 получили ранения, хотя подавляющее большинство ранений были незначительными.

В Иране уже погибли 13 солдат армии США

На протяжении многих лет Трамп резко критиковал своих предшественников за вмешательство в конфликты и клялся не допустить участия Соединенных Штатов в зарубежных войнах. Однако в последнее время он отказывается исключать возможность "наземного присутствия" в Иране.

В письменных показаниях, представленных законодателям в среду, директор национальной разведки Тулси Габбард заявила, что иранская программа обогащения урана была уничтожена ударами в июне, а входы в эти подземные сооружения были "замурованы и заделаны цементом".

Источники сообщили, что обсуждения по поводу подкрепления со стороны США выходят за рамки прибытия на Ближний Восток на следующей неделе десантной группы быстрого реагирования с приданным ей экспедиционным подразделением морской пехоты, в состав которого входят более 2000 морских пехотинцев.

Однако один из источников отметил, что американские военные теряют значительное количество военнослужащих в связи с решением отправить авианосец USS Gerald R Ford в Грецию для технического обслуживания после пожара на борту судна.

Трамп также неоднократно менял свою позицию по вопросу о том, следует ли США обеспечивать безопасность Ормузского пролива.

После первоначального заявления о том, что ВМС США могут сопровождать суда , он призвал другие страны помочь открыть этот ключевой водный путь. Поскольку союзники не проявили энтузиазма, президент США предположил, что американские солдаты могли бы просто "уйти": "Интересно, что бы произошло, если бы мы "покончили" с тем, что осталось от иранского террористического государства, и позволили бы странам, которые его используют, а мы нет, нести ответственность за так называемый "пролив"?"

Напомним, тем временем Тегеран нанес удар по Катару и выпустил ракеты по Саудовской Аравии после угроз 18 марта атаковать нефтегазовые объекты по всему Персидскому заливу.

А Государственный департамент Соединенных Штатов издал приказ для всех своих посольств в мире. В документе говорится о немедленном проведении оценки безопасности. В Белом доме сообщили, что пошли на этот шаг из-за обострения вооруженного конфликта в Персидском заливе и систематических атак Ирана на американские объекты.