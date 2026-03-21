Вибухи в Севастополі та Сімферополі: в окупованому Криму повідомляють про найбільшу атаку дронів

Про атаку Міноборони РФ повідомило вкрай скупо і без жодних подробиць. Але агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що атака дронів тривала чотири години і супроводжувалася численними вибухами, про що росЗМІ не згадували.

"Агенти "АТЕШ" у Криму всю ніч вели спостереження за найбільшою атакою дронів на Крим у ніч із 20 на 21 березня", — ідеться в повідомленні.

За їхніми даними, атака почалася близько 23:00 і тривала до 02:45 — це майже чотири години безперервних хвиль БПЛА.

Агенти партизанського руху повідомляють, що безліч вибухів сталося в районі Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі — по ній відпрацювало кілька хвиль.

"Агенти фіксували потужні вибухи, заграву і пожежу на об'єкті. Найсильніші вибухи було чути на схід від Сімферополя приблизно о 23:30-23:40", — зазначають партизани.

Також було зафіксовано пожежі на південний схід від Сімферополя після опівночі.

Відео дня

Паралельно дрони працювали і над Севастополем: вибухи було чути в районі Балаклави, ймовірною метою була Балаклавська ТЕС.

"Усі дані про поразки оперативно передано Силам оборони України", — резюмували партизани.

Водночас Міноборони РФ занесло атаку дронів по окупованому Криму в загальне зведення, заявивши, що спочатку низку російських регіонів і анексований півострів атакували 66 дронів, потім їхня кількість зросла до 283, але всі вони нібито "були збиті".

Міноборони РФ відзвітувало про атаку дронів Фото: Скриншот

Жодних подробиць не повідомляли.

Але місцеві пабліки згадали, що морський пасажирський транспорт призупинив рух.

