Вибухи в Севастополі та Сімферополі: в окупованому Криму повідомляють про найбільшу атаку дронів
Про атаку Міноборони РФ повідомило вкрай скупо і без жодних подробиць. Але агенти партизанського руху "АТЕШ" повідомляють, що атака дронів тривала чотири години і супроводжувалася численними вибухами, про що росЗМІ не згадували.
"Агенти "АТЕШ" у Криму всю ніч вели спостереження за найбільшою атакою дронів на Крим у ніч із 20 на 21 березня", — ідеться в повідомленні.
За їхніми даними, атака почалася близько 23:00 і тривала до 02:45 — це майже чотири години безперервних хвиль БПЛА.
Агенти партизанського руху повідомляють, що безліч вибухів сталося в районі Таврійської ТЕС у Сімферопольському районі — по ній відпрацювало кілька хвиль.
"Агенти фіксували потужні вибухи, заграву і пожежу на об'єкті. Найсильніші вибухи було чути на схід від Сімферополя приблизно о 23:30-23:40", — зазначають партизани.
Також було зафіксовано пожежі на південний схід від Сімферополя після опівночі.
Паралельно дрони працювали і над Севастополем: вибухи було чути в районі Балаклави, ймовірною метою була Балаклавська ТЕС.
"Усі дані про поразки оперативно передано Силам оборони України", — резюмували партизани.
Водночас Міноборони РФ занесло атаку дронів по окупованому Криму в загальне зведення, заявивши, що спочатку низку російських регіонів і анексований півострів атакували 66 дронів, потім їхня кількість зросла до 283, але всі вони нібито "були збиті".
Жодних подробиць не повідомляли.
Але місцеві пабліки згадали, що морський пасажирський транспорт призупинив рух.
