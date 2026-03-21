Взрывы в Севастополе и Симферополе: в оккупированном Крыму сообщают о крупнейшей атаке дронов

Об атаке Минобороны РФ сообщило крайне скупо и без всяких подробностей. Но агенты партизанского движения "АТЕШ" сообщают, что атака дронов длилась четыре часа и сопровождалась многочисленными взрывами о чем росСМИ не упоминали.

"Агенты "АТЕШ" в Крыму всю ночь вели наблюдение за крупнейшей атакой дронов на Крым в ночь с 20 на 21 марта", — сказано в сообщении.

По их данным, атака началась около 23:00 и продолжалась до 02:45 — это почти четыре часа непрерывных волн БПЛА.

Агенты партизанского движения сообщают, что множество взрывов произошло в районе Таврической ТЭС в Симферопольском районе — по ней отработало несколько волн.

"Агенты фиксировали мощные взрывы, зарево и пожар на объекте. Наиболее сильные взрывы были слышны восточнее Симферополя примерно в 23:30–23:40", - отмечают партизаны.

Также были зафиксированы пожары юго-восточнее Симферополя после полуночи.

Відео дня

Параллельно дроны работали и над Севастополем: взрывы были слышны в районе Балаклавы, вероятной целью была Балаклавская ТЭС.

"Все данные о поражениях оперативно переданы Силам обороны Украины", - резюмировали партизаны.

При этом Минобороны РФ включило атаку дронов по оккупированному Крыму в общую сводку, заявив, что сначала ряд российских регионов и аннексированный полуостров атаковали 66 дронов, потом их количество возросло до 283, но все они якобы "были сбиты".

Минобороны РФ отчиталось об атаке дронов Фото: Скриншот

Никаких подробностей не сообщалось.

Но местные паблики упомянули, что морской пассажирский транспорт приостановил движение.

