ВСУ почти выбили оккупантов из Купянска: как фейковые "победы" РФ обернулись провалом, — ISW
Силы обороны Украины почти полностью выбили российскую армию из Купянска на Харьковщине. Российские "военкоры" обвиняют в провалах на фронте командование, которое отчитывалось о фейковых победах.
Ложные заявления российского командования о т.н. "освобождении" города Купянск только способствовали продвижению украинских войск. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В отчете отмечается, что Силы обороны практически полностью вытеснили оккупантов из Купянска, продолжая зачистку северной части города. В районе Центральной городской больницы были ликвидированы остатки подразделений ВС РФ.
Как отмечается, на фоне этого бывший инструктор штрафного подразделения Storm-Z раскритиковал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в ноябре 2025 года безосновательно объявил о "захвате" Купянска, что не соответствовало действительности.
Подобные заявления, в частности систематическое преувеличение успехов, сделали невозможным своевременный переход к обороне и помешали действенным маневрам разведывательных и ударных подразделений.
К тому же дезинформация о якобы "захвате" Купянска и сдерживании основных ресурсов ВСУ на Покровском направлении лишь отвлекла внимание от реальной ситуации на фронте. Это, как утверждают российские источники, сделало войска ВС РФ уязвимыми к украинским контратакам еще в ноябре прошлого года.
Информация от Генштаба ВСУ
На Купянском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка, говорится в оперативной информации от Генерального штаба.
Всего вчера на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение, сообщается в сводке .
Напомним, в декабре 2025 года украинское командование воплотило операцию по очистке Купянска от российских подразделений. О том, что Силы обороны освободили Купянск, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 декабря в видео, которое снял у стелы города.
Фокус писал, что в Купянске в окружении оставалось около 20 российских военных. Они скрываются в подвале больницы.