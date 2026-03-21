Силы обороны Украины почти полностью выбили российскую армию из Купянска на Харьковщине. Российские "военкоры" обвиняют в провалах на фронте командование, которое отчитывалось о фейковых победах.

Ложные заявления российского командования о т.н. "освобождении" города Купянск только способствовали продвижению украинских войск. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В отчете отмечается, что Силы обороны практически полностью вытеснили оккупантов из Купянска, продолжая зачистку северной части города. В районе Центральной городской больницы были ликвидированы остатки подразделений ВС РФ.

Ситуация на Купянском направлении Фото: ISW

Как отмечается, на фоне этого бывший инструктор штрафного подразделения Storm-Z раскритиковал начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в ноябре 2025 года безосновательно объявил о "захвате" Купянска, что не соответствовало действительности.

Подобные заявления, в частности систематическое преувеличение успехов, сделали невозможным своевременный переход к обороне и помешали действенным маневрам разведывательных и ударных подразделений.

Ситуация на Купянском направлении Фото: Deep State

К тому же дезинформация о якобы "захвате" Купянска и сдерживании основных ресурсов ВСУ на Покровском направлении лишь отвлекла внимание от реальной ситуации на фронте. Это, как утверждают российские источники, сделало войска ВС РФ уязвимыми к украинским контратакам еще в ноябре прошлого года.

Информация от Генштаба ВСУ

На Купянском направлении за прошедшие сутки враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка, говорится в оперативной информации от Генерального штаба.

Ситуация на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Всего вчера на фронте было зафиксировано 161 боевое столкновение, сообщается в сводке .

Напомним, в декабре 2025 года украинское командование воплотило операцию по очистке Купянска от российских подразделений. О том, что Силы обороны освободили Купянск, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 декабря в видео, которое снял у стелы города.

Фокус писал, что в Купянске в окружении оставалось около 20 российских военных. Они скрываются в подвале больницы.