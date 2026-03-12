"Превратили подвалы в крепости": в Купянске остаются 20 оккупантов, — Трегубов

В Купянске Харьковской области в окружении остаются около 20 российских военных, которые скрываются в подвале больницы. Оккупанты превратили несколько небольших подвалов в "крепости" и пытаются там выжить.

Об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона "Единые новости".

"Пусть сидят и выживают, пока для нас нет непосредственной угрозы и пока они не могут проводить активности. Пусть они там сидят и символизируют собой для россиян некий контроль над городом. Пусть они рассказывают у себя в медиа, что контроль над городом сохраняется, а их военкоры жалуются, что там у них брошены 20 ребят, которых невозможно освободить. Ничего плохого в этом нет. Зачем рисковать жизнью, чтобы "выковырять" россиян из подвала, когда рано или поздно они там сами "закончатся", — подчеркнул Трегубов.

Відео дня

Он отметил, что физического перемещения россиян в Купянске сейчас нет, только снабжение воздушным мостом.

Бои в Купянске

В декабре 2025 года украинское командование воплотило спецоперацию по очистке Купянска от российских подразделений. Операцию начали тайно, но уже 12 декабря появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский говорил об успехах бойцов Сил обороны. В феврале 2026 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что россияне якобы оккупировали станцию Купянск-Узловой. После этого появилась серия видео от бойца ВСУ, который наглядно доказывал, что Герасимов солгал.

Бойцы 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия" 18 февраля 2026 года рассказали, что россияне пытаются продвигаться малыми группами и используют для этого, в том числе подземные коммуникации и трубы. ВС РФ часто отправляют солдат в Купянск без надлежащей подготовки и снаряжения, и они попадают в разрушенные здания во время сильных морозов без необходимого обеспечения.