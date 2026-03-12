"Перетворили підвали на фортеці": у Куп'янську залишаються 20 окупантів, — Трегубов

У Куп’янську Харківської області в оточенні залишаються близько 20 російських військових, які переховуються в підвалі лікарні. Окупанти перетворили кілька невеликих підвалів на "фортеці" та намагаються там вижити.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Нехай сидять і виживають, поки для нас немає безпосередньої загрози і поки вони не можуть проводити активності. Хай вони там сидять і символізують собою для росіян якийсь контроль над містом. Нехай вони розповідають у себе в медіа, що контроль над містом зберігається, а їхні воєнкори жаліються, що там у них кинуті 20 хлопці, яких неможливо визволити. Нічого поганого в цьому немає. Навіщо ризикувати життям, щоб "виколупати" росіян з підвалу, коли рано чи пізно вони там самі "закінчаться", — підкреслив Трегубов.

Він відзначив, що фізичного переміщення росіян в Куп’янську зараз немає, тільки постачання повітряним мостом.

Бої в Куп'янську

У грудні 2025 року українське командування втілило спецоперацію з очищення Куп'янська від російських підрозділів. Операцію почали таємно, але вже 12 грудня з'явилось відео, на якому президент Володимир Зеленський говорив про успіхи бійців Сил оборони. У лютому 2026 року глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що росіяни начебто окупували станцію Куп'янськ-Вузловий. Після цього з'явилась серія відео від бійця ЗСУ, який наочно доводив, що Герасимов збрехав.

Бійці 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія" 18 лютого 2026 року розповіли, що росіяни намагаються просуватися малими групами та використовують для цього зокрема підземні комунікації та труби. ЗС РФ часто відправляють солдатів у Куп'янськ без належної підготовки та спорядження, і вони потрапляють до зруйнованих будівель під час сильних морозів без необхідного забезпечення.