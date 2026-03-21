ЗСУ майже вибили окупантів із Куп'янська: як фейкові "перемоги" РФ обернулися провалом, — ISW

Сили оборони України майже повністю вибили російську армію із Куп'янська на Харківщині. Російські "воєнкори" звинувачують у провалах на фронті командування, яке звітувало про фейкові перемоги.

Неправдиві заяви російського командування про т.зв. "звільнення" міста Куп'янськ лише сприяли просуванню українських військ. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті наголошується, що Сили оборони практично повністю витіснили окупантів з Куп'янська, продовжуючи зачистку північної частини міста. Скажімо, у районі Центральної міської лікарні було ліквідовано залишки підрозділів ЗС РФ.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: ISW

Як зазначається, на тлі цього колишній інструктор штрафного підрозділу Storm-Z розкритикував начальника Генерального штабу Валерія Герасимова, який у листопаді 2025 року безпідставно оголосив про "захоплення" Куп'янська, що не відповідало дійсності.

Подібні заяви, зокрема систематичне перебільшення успіхів, унеможливили своєчасний перехід до оборони та завадили дієвим маневрам розвідувальних і ударних підрозділів.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: Deep State

До того ж дезінформація про нібито "захоплення" Куп'янська та стримування основних ресурсів ЗСУ на Покровському напрямку лише відвернула увагу від реальної ситуації на фронті. Це, як стверджують російські джерела, зробило війська ЗС РФ вразливими до українських контратак ще у листопаді минулого року.

Інформація від Генштабу ЗСУ

На Куп'янському напрямку минулої доби ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка, йдеться у оперативній інформації від Генерального штабу.

Ситуація на Куп'янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Загалом вчора на фронті було зафіксовано 161 бойове зіткнення, повідомляється у зведенні .

Нагадаємо, у грудні 2025 року українське командування втілило операцію з очищення Куп'янська від російських підрозділів. Про те, що Сили оборони звільнили Куп'янськ, президент України Володимир Зеленський повідомив 12 грудня у відео, яке зняв біля стели міста.

Фокус писав, що в Куп’янську в оточенні залишалося близько 20 російських військових. Вони переховуються в підвалі лікарні.