Ізраїль атакував порт, через який Іран отримував допомогу від Росії (відео)

Ізраїльські ВПС розширили географію своїх операцій, завдавши удару по іранських військових катерах у Каспійському морі та порту Бендер-Ензелі, де розташований штаб Північного флоту Ірану.

Цей порт пов'язаний морськими лініями з російськими портами і використовувався для військово-технічних поставок. Іран і Росія використовують кілька портів, але Бендер-Ензелі є ключовим. Деякі воєнблогери навіть використовували формулювання, що для Ірану це буквально вікно в Росію. Фокус з'ясував усе, що відомо.

На важливість Бендер-Ензелі вказує і реакція Міністерства закордонних справ РФ, яке виступило з обуреною заявою після того, як атаку було підтверджено.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила у зв'язку з ракетною атакою на порт Бендер-Ензелі 18 березня 2026 року, що "американо-ізраїльська коаліція продовжує підливати гас у розпалене ними багаття війни на Близькому Сході, ведучи справу до її подальшого розповзання".

"Іранський порт Ензелі на Каспійському морі є важливим торгово-логістичним вузлом, який активно задіюється для забезпечення російсько-іранської торгівлі, зокрема продовольством", — заявила Захарова.

У МЗС РФ повідомили, що зачеплено економічні інтереси Росії та інших прикаспійських держав, які підтримують транспортне сполучення з Іраном через цей порт. А тому з'явилася загроза !"втягування прикаспійських держав у військовий конфлікт".

Захарова заявила, що акваторію Каспійського моря "завжди" сприймали країни регіону та міжнародне співтовариство як безпечний простір миру та співробітництва, а тепер "нерозважливі та безвідповідальні дії агресорів створюють загрозу".

Росія надавала Ірану розвідувальні дані, які допомагали йому завдавати ударів по американських об'єктах на Близькому Сході.

В Ізраїлі не коментували заяву Росії, але коментували удари по порту Бендер-Ензелі.

Армія оборони Ізраїлю заявила про нанесення ударів по північному Ірану, але не уточнила, чи були метою атаки іранські військово-морські судна в цьому районі. "Ізраїльські ВПС, діючи на підставі розвідувальних даних ВМС і Армії оборони Ізраїлю, уперше в рамках операції "Лев, що гарчить", почали завдавати ударів по цілях на півночі Ірану. Подробиці пізніше", — йдеться в заяві військових.

Також ЗМІ Ізраїлю повідомляли, що було уражено близько п'яти іранських кораблів у порту. І окремо зазначалося, що в липні минулого року, за кілька тижнів після закінчення 12-денної війни між Іраном та Ізраїлем, військово-морські сили Ірану провели спільні військові навчання з російським військово-морським флотом у Каспійському морі, щоб "підвищити рівень безпеки в Каспійському регіоні та зміцнити співпрацю між військово-морськими силами Росії та Ірану".

Фокус писав, що, на думку президента США Дональда Трампа, Росія може надавати певну підтримку Ірану. Зокрема, російський лідер Володимир Путін може передавати Тегерану дані, які потенційно здатні допомогти здійснювати удари по американських силах.

І США перекидають морських піхотинців для наземної операції в Ірані.