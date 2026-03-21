Израиль атаковал порт, через который Иран получал помощь от России (видео)

Израильские ВВС расширили географию своих операций, нанеся удар по иранским военным катерам в Каспийском море и порту Бендер-Энзели, где расположен штаб Северного флота Ирана.

Этот порт связан морскими линиями с российскими портами и использовался для военно-технических поставок. Иран и Россия используют несколько портов, но Бендер-Энзели является ключевым. Некторые военблогеры даже использовали формулировку, что для Ирана это буквально окно в Россию. Фокус выяснил все, что известно.

На важность Бендер-Энзели указывает и реакция Министерства иностранных дел РФ, которое выступило с возмущенным заявлением после того, как атака была подтверждена.

Представительница МИД России Мария Захарова заявила в связи с ракетной атакой на порт Бендер-Энзели 18 марта 2026 года, что "американо-израильская коалиция продолжает подливать керосин в разожженный ими костер войны на Ближнем Востоке, ведя дело к ее дальнейшему расползанию".

"Иранский порт Энзели на Каспийском море является важным торгово-логистическим узлом, который активно задействуется для обеспечения российско-иранской торговли, в том числе продовольствием", — заявила Захарова.

В МИД РФ сообщили, что задеты экономические интересы России и других прикаспийских государств, поддерживающих транспортное сообщение с Ираном через данный порт. А потому появилась угроза "втягивания прикаспийских государств в военный конфликт".

Захарова заявила, что акватория Каспийского моря "всегда" воспринималась странами региона и международным сообществом как безопасное пространство мира и сотрудничества, а теперь "безрассудные и безответственные действия агрессоров создают угрозу".

Россия предоставляла Ирану разведывательные данные, помогающие ему наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке.

В Израиле не комментировали заявление России, но комментировали удары по порту Бендер-Энзели.

Армия обороны Израиля заявила о нанесении ударов по северному Ирану, но не уточнила, были ли целью атаки иранские военно-морские суда в этом районе. "Израильские ВВС, действуя на основании разведывательных данных ВМС и Армии обороны Израиля, впервые в рамках операции "Рычащий лев" начали наносить удары по целям на севере Ирана. Подробности позже", — говорится в заявлении военных.

Также СМИ Израиля сообщали, что было поражено около пяти иранских кораблей в порту. И отдельно отмечалось, что в июле прошлого года, спустя несколько недель после окончания 12-дневной войны между Ираном и Израилем, военно-морские силы Ирана провели совместные военные учения с российским военно-морским флотом в Каспийском море, чтобы "повысить уровень безопасности в Каспийском регионе и укрепить сотрудничество между военно-морскими силами России и Ирана".

Фокус писал, что, по мнению президента США Дональда Трампа, Россия может оказывать определенную поддержку Ирану. В частности, российский лидер Владимир Путин может передавать Тегерану данные, которые потенциально способны помочь осуществлять удары по американским силам.

И США перебрасывают морских пехотинцев для наземной операции в Иране.