США перебрасывают десантные корабли с тысячами морпехов для вероятной высадки в Иране, — СМИ

Вооруженные силы США ускорили переброску тысяч морских пехотинцев и десантных кораблей на Ближний Восток для усиления группировки, которая ведет войну против Ирана.

На борту этих судов находятся около 4 тысяч военнослужащих, из которых 2 500 являются морскими пехотинцами, пишет Newsmax со ссылкой на четырех неназванных американских высокопоставленных чиновников.

По словам источников, десантная оперативная группа во главе с кораблем USS Boxer и 11-е экспедиционное подразделение морской пехоты отправляются с Западного побережья США с опережением графика. В состав группы также входят десантные транспортные корабли-доки USS Portland и USS Comstock.

Кроме того, корабли несут истребители F-35, ракеты и технику для высадки десанта на сушу.

Ожидается, что они проплывут через Индо-Тихоокеанский регион до Ближнего Востока после чего группа объединится с десантным кораблем USS Tripoli. Впоследствии к ним присоединятся крейсер USS New Orleans и корабль-док USS Rushmore.

В целом корабли должны доставить в зону конфликта около 8 тысяч военных, среди которых до 5 тысяч морских пехотинцев.

Напомним, 19 марта издание Reuters обнародовало материал, в котором говорилось о том, что Трамп хочет отправить тысячи военнослужащих для наземной операции.

Фокус также писал о том, что США могут снять санкции с миллионов баррелей иранской нефти.