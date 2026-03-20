США перекидають десантні кораблі з тисячами морпіхів для ймовірної висадки в Ірані, — ЗМІ

Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців та десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.

На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких 2 500 є морськими піхотинцями, пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.

За словами джерел, десантна оперативна група на чолі з кораблем USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США з випередженням графіка. До складу групи також входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland та USS Comstock.

Крім того, кораблі несуть винищувачі F-35, ракети та техніку для висадки десанту на суходіл.

Очікується, що вони пропливуть через Індо-Тихоокеанський регіон до Близького Сходу після чого група об'єднається з десантним кораблем USS Tripoli. Згодом до них приєднаються крейсер USS New Orleans та корабель-док USS Rushmore.

Загалом кораблі мають доставити у зону конфлікту близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.

