США перекидають десантні кораблі з тисячами морпіхів для ймовірної висадки в Ірані, — ЗМІ
Збройні сили США прискорили перекидання тисяч морських піхотинців та десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, яке веде війну проти Ірану.
На борту цих суден перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, з яких 2 500 є морськими піхотинцями, пише Newsmax з посиланням на чотирьох неназваних американських високопосадовців.
За словами джерел, десантна оперативна група на чолі з кораблем USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вирушають із Західного узбережжя США з випередженням графіка. До складу групи також входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland та USS Comstock.
Крім того, кораблі несуть винищувачі F-35, ракети та техніку для висадки десанту на суходіл.
Очікується, що вони пропливуть через Індо-Тихоокеанський регіон до Близького Сходу після чого група об'єднається з десантним кораблем USS Tripoli. Згодом до них приєднаються крейсер USS New Orleans та корабель-док USS Rushmore.
Загалом кораблі мають доставити у зону конфлікту близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.
Нагадаємо, 19 березня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що Трамп хоче відправити тисячі військовослужбовців для наземної операції.
