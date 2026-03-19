США можуть зняти санкції з мільйонів барелів іранської нафти, — Бессент

Міністр фінансів Сполучених штатів Америки Скотт Бессент заявив, що найближчими днями Вашингтон може послабити санкції з іранської нафти, яка знаходиться в морі.

Білий дім піде на цей крок, щоб вкинути її на світовий ринок та утримати ціни, заявив в коментарі Fox Business американський міністр.

"Найближчими днями ми можемо зняти санкції з іранської нафти, яка зараз знаходиться в морі — це близько 140 мільйонів барелів. Залежно від системи підрахунку, це запас терміном від 10 днів до двох тижнів, який іранці намагалися реалізувати. Весь цей обсяг мав піти до Китаю. По суті, ми використовуватимемо іранські барелі проти самих іранців, щоб утримувати низькі ціни протягом наступних 10 чи 14 днів, доки триває наша кампанія", — наголосив Бессент.

7 березня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що через кризу у світі з пальним санкції знімуть і з російської нафти. За його словами, міністерство фінансів США розглядає варіант зняття санкцій з російської нафти, щоб допомогти стабілізувати ситуацію на енергетичному ринку.

Також він повідомив що США вже дали тимчаосвий дозвіл Індії купувати нафту з РФ, для "полегшення дефіциту нафти у світі", який виник внаслідок військової операції США та Ізраїля проти Ірану.

Ціни на пальне в Україні

Як повідомляв Фокус, 19 березня на АЗС ціни на пальне знову зросли. Середня вартість бензину А-95 по Україні становить понад 70 грн за літр, а дизеля — майже 80 грн, а в окремих випадках наближається до 85 грн. При цьому, експерти попереджають, що подорожчання пального може продовжитися, і сягнути навіть 100 грн за літр.