США могут снять санкции с миллионов баррелей иранской нефти, — Бессент

Министр финансов Соединенных штатов Америки Скотт Бессент заявил, что в ближайшие дни Вашингтон может ослабить санкции по иранской нефти, которая находится в море.

Белый дом пойдет на этот шаг, чтобы вбросить ее на мировой рынок и удержать цены, заявил в комментарии Fox Business американский министр.

"В ближайшие дни мы можем снять санкции с иранской нефти, которая сейчас находится в море — это около 140 миллионов баррелей. В зависимости от системы подсчета, это запас сроком от 10 дней до двух недель, который иранцы пытались реализовать. Весь этот объем должен был уйти в Китай. По сути, мы будем использовать иранские баррели против самих иранцев, чтобы удерживать низкие цены в течение следующих 10 или 14 дней, пока продолжается наша кампания", — подчеркнул Бессент.

7 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что из-за кризиса в мире с топливом санкции снимут и с российской нефти. По его словам, министерство финансов США рассматривает вариант снятия санкций с российской нефти, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.

Также он сообщил, что США уже дали временное разрешение Индии покупать нефть из РФ, для "облегчения дефицита нефти в мире", который возник в результате военной операции США и Израиля против Ирана.

Цены на топливо в Украине

Как сообщал Фокус, 19 марта на АЗС цены на топливо снова выросли. Средняя стоимость бензина А-95 по Украине составляет более 70 грн за литр, а дизеля — почти 80 грн, а в отдельных случаях приближается к 85 грн. При этом, эксперты предупреждают, что подорожание топлива может продолжиться, и достичь даже 100 грн за литр.