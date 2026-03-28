Нічим не відрізняються від росіян: у МЗС України прокоментували удар Ірану по ППО в Дубаї

В Ірані заявили про атаку на склад антидронових систем в ОАЕ, де нібито перебувало понад 20 українських фахівців Сил оборони. В українському зовнішньополітичному відомстві назвали цю заяву пропагандою.

Під час ракетного удару іранського Корпусу вартових ісламської революції по Дубаю нібито було знищено склад українських систем протидії безпілотникам. Про це повідомляє державне інформаційне агентство Fars.

За словами представника центрального штабу іранських ЗС "Хатам аль-Анбія" Ебрахім Зольфагарі, під час обстрілу притулків американських солдатів у Дубаї, нібито було знищено і склад українських систем протидії безпілотникам. На території об'єкта в той час нібито перебував 21 українець.

Агентство зазначило, що доля українських військових, які надають військову допомогу американцям, невідома.

Раніше представник КВІР заявляв, що протягом кількох годин Тегеран нібито завдав ударів високоточними ракетами і дронами по двох схованках, у яких загалом перебувало понад 500 військовослужбовців армії США.

"Удар" по складу в Дубаї: коментарі МЗС України та РНБОУ

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий спростував інформацію про "удар по складу в Дубаї".

"Це брехня, офіційно спростовуємо цю інформацію. Іранський режим часто проводить такі дезінформаційні операції — і цим нічим не відрізняється від росіян", — заявив він.

Іранську заяву спростувала і представниця секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умерова Діана Давитян.

"Ця інформація не відповідає дійсності. Це фейк", — заявила Давитян у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Зазначимо, що в суботу, 28 березня, в ОАЕ перебував президент України Володимир Зеленський, який зустрівся з військовими експертами, що вже кілька тижнів працюють в Об'єднаних Арабських Еміратах, ділячись досвідом збиття російських безпілотників.

Зеленський на зустрічі з українськими військовими в ОАЕ

Фокус писав про пропозицію Зеленського щодо надання допомоги у збитті іранських "Шахедів". 17 березня в країни Перської затоки вирушила група з 201 людини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна розгорнула підрозділи перехоплення дронів для захисту критичної та цивільної інфраструктури в п'яти країнах Близького Сходу.