Ничем не отличаются от россиян: в МИД Украины прокомментировали удар Ирана по ПВО в Дубае

В Иране заявили об атаке на склад антидроновых систем в ОАЭ, где якобы находилось более 20 украинских специалистов Сил обороны. В украинском внешнеполитическом ведомстве назвали данное заявление пропагандой.

В ходе ракетного удара иранского Корпуса стражей исламской революции по Дубаю якобы был уничтожен склад украинских систем противодействия беспилотникам. Об этом сообщает государственное информационное агентство Fars.

По словам представителя центрального штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари, во время обстрела убежищ американских солдат в Дубае, якобы был уничтожен и склад украинских систем противодействия беспилотникам. На территории объекта в то время якобы находился 21 украинец.

Агентство отметило, что судьба украинских военных, оказывающих военную помощь американцам, неизвестна.

Ранее представитель КСИР заявлял, что в течение нескольких часов Тегеран якобы нанес удары высокоточными ракетами и дронами по двум тайникам, в которых всего находилось более 500 военнослужащих армии США.

"Удар" по складу в Дубае: комментарии МИД Украины и СНБОУ

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий опроверг информацию о "ударе по складу в Дубае".

"Это ложь, официально опровергаем эту информацию. Иранский режим часто проводит такие дезинформационные операции – и этим ничем не отличается от россиян", – заявил он.

Иранское заявление опровергла и представитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова Диана Давитян.

"Эта информация не соответствует действительности. Это фейк", — заявила Давитян в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Отметим, что в субботу, 28 марта, в ОАЭ находился президент Украины Владимир Зеленский, который встретился с военными экспертами, которые уже несколько недель работают в Объединенных Арабских Эмиратах, делясь опытом сбивания российских беспилотников.

Зеленский на встрече с украинскими военными в ОАЭ Фото: Офис президента

Фокус писал о предложении Зеленского по оказанию помощи в сбивании иранских "Шахедов". 17 марта в страны Персидского залива отправилась группа из 201 человека.

Напомним, ранее стало известно, что Украина развернула подразделения перехвата дронов для защиты критической и гражданской инфраструктуры в пяти странах Ближнего Востока.