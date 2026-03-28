Ціни на газ знизяться: Венс заявив, що всі військові цілі США в Ірані вже досягнуті (відео)

За словами віцепрезидента США, Вашингтон не зацікавлений у тому, щоб перебувати в Ірані рік чи два, а тому незабаром планує піти з регіону.

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що США вже досягли "всіх цілей" в Ірані, а тому війна триватиме ще зовсім небагато. За його словами американський президент не планує перебувати в Ірані ще рік або два, а тому операцію продовжать ще лише на короткий час, пише Фокус.

Про це Венс заявив, відповідаючи на запитання в подкасті Benny Show. За словами американського віцепрезидента, можна з упевненістю стверджувати, що США досягли "всіх своїх військових цілей". Однак операція буде продовжена ще на короткий час, щоб гарантувати, що після виходу американських військ конфлікт не продовжиться.

У коментарі йдеться про те, що мета військової операції полягала в ослабленні потенціалу Ірану і запобіганні розробці ним ядерної зброї. Венс також назвав операцію спробою "нейтралізувати їх на дуже, дуже довгий час".

За даними The Times of Israel, Венс також заявив, що Вашингтон не має наміру тривалий час бути присутнім в Ірані:

"Нас не цікавить перебування в Ірані через рік чи два. Ми займаємося своїми справами. Ми скоро звідти підемо", — прокоментував ситуацію Венс.

Він також прокоментував тему зростання цін на газ і бензин, заявивши, що вони безсумнівно зросли через конфлікт на Близькому Сході. Утім, він вважає, що зростання цін є лише тимчасовою реакцією на те, що зрештою виявиться "короткостроковим конфліктом". Венс вважає, що ціни на паливо безсумнівно знизяться, щойно США покине Іран.

