Цены на газ снизятся: Вэнс заявил, что все военные цели США в Иране уже достигнуты (видео)

По словам вице-президента США, Вашингтон не заинтересован в том чтобы находиться в Иране год или два, а потому вскоре планирует уйти из региона.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США уже достигли "всех целей" в Иране, а потому война продлится еще совсем немного. По его словам американский президент не планирует находиться в Иране еще год или два, а потому операцию продлят еще лишь на короткое время, пишет Фокус.

Об этом Вэнс заявил, отвечая на вопрос в подкасте Benny Show. По словам американского вице-президента, можно с уверенностью утверждать, что США достигли "всех своих военных целей". Однако операция будет продлена еще на короткое время, чтобы гарантировать, что после выхода американских войск конфликт не продлится.

В комментарии говорится, что цель военной операции состояла в ослаблении потенциала Ирана и предотвращении разработки им ядерного оружия. Вэнс также назвал операцию попыткой "нейтрализовать их на очень, очень долгое время".

По данным The Times of Israel, Вэнс также заявил, что Вашингтон не намерен длительное время присутствовать в Иране:

"Нас не интересует пребывание в Иране через год или два. Мы занимаемся своими делами. Мы скоро оттуда уйдем", — прокомментировал ситуацию Вэнс.

Он также прокомментировал тему роста цен на газ и бензин, заявив, что они несомненно выросли из-за конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, он считает, что рост цен является лишь временной реакцией на то, что в конченом итоге окажется "краткосрочным конфликтом". Вэнс считает, что цены на топливо несомненно снизятся, как только США покинет Иран.

