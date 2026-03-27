Захват иранского острова Харг может стать ловушкой для войск США, — Reuters

Президент Дональд Трамп рассматривает варианты по применению войск для проведения наземной операции для захвата стратегического нефтяного узла Ирана — острова Харг.

По мнению аналитиков, американские войска могут достаточно быстро взять под контроль остров, однако он может быть ловушкой для США. Об этом говорится в материале Reuters.

Остров находится в 26 км от побережья Ирана и в 483 км от Ормузского пролива. Через него проходит 90% экспорта нефти Ирана. Если Штаты смогут захватить его, то смогут создать серьезное давление на экономику Тегерана.

В середине марта американские силы атаковали остров и, по словам Трампа, уничтожили там все возможные военные цели. В то же время следующей целью Трамп назвал нефтяную инфраструктуру.

Сейчас, по данным источников издания, администрация Трампа решает, целесообразно ли отправить армию для проведения наземной операции на Харг.

До конца марта в регион прибудут подразделения морских пехотинцев, а Пентагон рассматривает вариант с отправкой нескольких тысяч военных воздушно-десантных сил. Это позволит иметь большее преимущество, если Трамп решит провести наземный штурм.

В то же время эксперты опасаются, что захват острова будет не шагом к завершению войны, а наоборот — расширением и продолжением войны на более длительный срок.

Трамп может надеяться, что захват острова Харг заставит Иран вновь открыть Ормузский пролив и предоставит ему потенциальное влияние в будущих переговорах.

Однако Тегеран может решить установить больше мин, направленных против судоходства, включая плавучие мины, развернутые с побережья, что сделает регион еще более опасным для судоходства, которое уже значительно нарушено конфликтом.

Кроме того, бывший командующий Центрального командования США Джозеф Вотел объяснил, что хотя для контроля острова Харг нужно 800-1000 военных, им нужно будет постоянное логистическое обеспечение. Войска на острове были бы очень уязвимыми, а его захват не дал бы никакого тактического преимущества.

"Это было бы немного странно... Но мы бы точно могли это сделать, если бы пришлось", — сказал Вотел.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что на фоне обострения ситуации в Иране Пентагон рассматривает возможность отправки еще до 10 000 военнослужащих сухопутных войск на Ближний Восток.

Напомним, накануне агентство Mehr сообщало, что Иран мобилизовал более миллиона человек, готовясь к наземному вторжению США.

Госдеп США выдал предупреждение для граждан в ОАЭ, призвав сделать запасы лекарств, воды и еды.