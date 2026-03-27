Захоплення іранського острова Харг може стати пасткою для військ США, — Reuters

Президент Дональд Трамп розглядає варіанти щодо застосування військ для проведення наземної операції задля захоплення стратегічного нафтового вузла Ірану — острова Харг.

На думку аналітиків, американські війська можуть достатньо швидко взяти під контроль острів, однак він може бути пасткою для США. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Острів знаходиться в 26 км від узбережжя Ірану та в 483 км від Ормузької протоки. Через нього проходить 90% експорту нафти Ірану. Якщо Штати сможуть захопити його, то зможуть створити серйозний тиск на економіку Тегерану.

У середині березня американські сили атакували острів та, за словами Трампа, знищили там всі можливі військові цілі. Водночас наступною ціллю Трамп назвав нафтову інфраструктуру.

Наразі, за даними джерел видання, адміністрація Трампа вирішує, чи доцільно відправити армію для проведення наземної операції на Харг.

До кінця березня до регіону прибудуть підрозділи морських піхотинців, а Пентагон розглядає варіант з відправкою декількох тисяч військових повітряно-десантних сил. Це дасть змогу мати більшу перевагу, якщо Трамп вирішить провести наземний штурм.

Водночас експерти побоюються, що захоплення острова буде не кроком до завершення війни, а навпаки — розширенням та продовженням війни на більш тривалий термін.

Трамп може сподіватися, що захоплення острова Харг змусить Іран знову відкрити Ормузьку протоку та надасть йому потенційний вплив у майбутніх переговорах.

Однак Тегеран може вирішити встановити більше мін, спрямованих проти судноплавства , включаючи плавучі міни, розгорнуті з узбережжя, що зробить регіон ще більш небезпечним для судноплавства, яке вже значно порушено конфліктом.

Крім того, колишній командувач Центрального командування США Джозеф Вотел пояснив, що хоча для контроля острова Харг потрібно 800-1000 військових, їм потрібне буде постійне логістичне забезпечення. Війська на острові були б дуже вразливими, а його захоплення не дало б жодної тактичної переваги.

"Це було б трохи дивно… Але ми б точно могли це зробити, якби довелося", — сказав Вотел.

Раніше The Wall Street Journal повідомив, що на тлі загострення ситуації в Ірані Пентагон розглядає можливість відправлення ще до 10 000 військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід.

Нагадаємо, напередодні агентство Mehr повідомляло, що Іран мобілізував понад мільйон людей, готуючись до наземного вторгнення США.

Держдеп США видав попередження для громадян в ОАЕ, закликавши зробити запаси ліків, води та їжі.