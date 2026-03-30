Уся Одеса шукає рідних: хлопчику, який втратив маму після обстрілу, нікуди йти з лікарні

У ніч на 28 березня Одеса зазнала чергового масштабного удару ЗС РФ. Унаслідок обстрілу загинула 36-річна жінка, а її дев'ятирічний син опинився в лікарні.

Хлопчик — учень другого класу, який залишився сиротою і без дому, розповіла в ефірі "Новини.LIVE" депутатка Одеської міської ради Світлана Осауленко.

За її словами, історія цієї дитини її дуже глибоко зворушила.

Разом із директором школи, якою депутатка опікується, вона купила для дитини іграшки, одяг і засоби гігієни, які потім відвезли в лікарню. Нині з хлопчиком, котрий отримав травму ноги, працюють психологи, і він ще не знає, що мами більше немає.

"Для мене як для мами, як для жінки дивитися в очі хлопчику, який ще посміхається, який бере цю машинку і радіє, який залишився повністю без житла, і залишився без мами, і всією Одесою шукають його родичів, це дуже болюча історія, і біль всієї України: такі діти, такі сім'ї. Хочеться спрямувати всі прокльони нашим сусідам за сльози наших дітей", — зізналася депутатка.

Після трагедії мами однокласників хлопчика поширювали в соцмережах інформацію про нього, щоб знайти когось із рідних.

"Начебто знайшовся батько, не буду це коментувати. Він із сім'єю не проживав", — констатувала Осауленко. Вона наголосила, що загрози життю хлопчика немає, і він може вже йти додому, але йти йому нікуди і немає до кого. Станом на вчорашній вечір до нього в лікарню ніхто не приходив.

Обстріл Одеси 28 березня: що відомо

У ніч на 28 березня ЗС РФ застосували проти Одеси понад 60 дронів. Безпілотники були спрямовані на цивільних та відповідну інфраструктуру. Серед об'єктів, які постраждали, — пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

Унаслідок атаки загинули двоє людей, ще 11 дістали поранення.

