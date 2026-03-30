Вся Одесса ищет родных: мальчику, потерявшему маму после обстрела, некуда идти из больницы

В ночь на 28 марта Одесса подверглась очередному масштабному удару ВС РФ. В результате обстрела погибла 36-летняя женщина, а ее девятилетний сын оказался в больнице.

Мальчик — ученик второго класса, который остался сиротой и без дома, рассказала в эфире "Новини.LIVE" депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко.

По ее словам, история этого ребенка ее очень глубоко тронула.

Вместе с директором школы, которую депутат патронирует, она купила для ребенка игрушки, одежду и средства гигиены, которые затем отвезли в больницу. Сейчас с мальчиком, который получил травму ноги, работают психологи, и он еще не знает, что мамы больше нет.

"Для меня как для мамы, как для женщины смотреть в глаза мальчику, который еще улыбается, которые берет эту машинку и радуется, который остался полностью без жилья, и остался без мамы, и всей Одессой ищут его родственников, это очень болезненная история, и боль всей Украины такие дети, такие семьи. Хочется направить все проклятия нашим соседям за слезы наших детей", — призналась депутат.

После трагедии мамы одноклассников мальчика распространяли в соцсетях информацию о нем, чтобы найти кого-то из родных.

"Вроде бы нашелся отец, не буду это комментировать. Он с семьей не проживал", — констатировала Осауленко. Она подчеркнула, что угрозы жизни мальчика нет, и он может уже идти домой, но идти ему некуда и не к кому. По состоянию на вчерашний вечер к нему в больницу никто не приходил.

Обстрел Одессы 28 марта: что известно

В ночь на 28 марта ВС РФ применили против Одессы более 60 дронов. Беспилотники были направлены на гражданских и соответствующую инфраструктуру. Среди объектов, которые пострадали, — роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

В результате атаки погибли двое людей, еще 11 получили ранения.

Напомним, 26 марта "Шахед" РФ врезался в многоэтажку в Днепре.

Также сообщалось, что в Одессе снесли часть комплекса, который считали памятником архитектуры.