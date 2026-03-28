"Террор против гражданской жизни": ВС РФ атаковали Одессу 60 дронами ночью, — Зеленский (фото)

В ночь на 28 марта ВС РФ применили против Одессы более 60 дронов. Ударные дроны были направлены на гражданских и соответствующую инфраструктуру, подчеркнул Владимир Зеленский. Известно об одном погибшем человеке и более 10 раненых.

По словам главы государства, российские атаки не имели "никакого военного смысла" и выглядят как "террор против обычной гражданской жизни". Об этом украинский президент заявил в своем Telegram.

"Было более 60 ударных дронов в этом ударе по городу. К сожалению, много повреждений. Среди объектов, которые пострадали, — роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура. Наши службы продолжают работать и помогать на местах, где это нужно", — написал Зеленский, добавив, что сейчас известно об одном погибшем человеке, более 10 раненых, среди которых есть ребенок.

Глава государства добавил, что ВС РФ осуществили атаки ударными дронами по Полтавской и Днепропетровской областях. Сейчас, по словам президента, РФ не планирует завершать войну, а потому "любое ослабление давления на нее опасно".

"Скоординированная работа ради защиты людей и жизни будет помогать нам, помогать обороне нашей страны и дипломатии. Работаем, чтобы дать больше силы нашей стране и больше возможностей ежедневно и каждую ночь защищать жизнь в Украине — наши города и села, нашу инфраструктуру", — резюмировал Зеленский.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ атаковали Полтавскую область, известно об одном погибшем. Вражеские дроны во время атаки попали в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе.