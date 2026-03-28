"Терор проти цивільного життя": ЗС РФ атакували Одесу 60 дронами вночі, — Зеленський (фото)

Вночі проти 28 березня ЗС РФ застосували проти Одеси понад 60 дронів. Ударні дрони були спрямовані на цивільних та відповідну інфраструктуру, підкреслив Володимир Зеленський. Наразі відомо про одну загиблу людину та понад 10 поранених.

За словами глави держави, російські атаки не мали "жодного військового сенсу" та виглядають як "терор проти звичайного цивільного життя". Про це український президент заявив у своєму Telegram.

"Було більше 60 ударних дронів у цьому ударі по місту. На жаль, багато пошкоджень. Серед обʼєктів, які постраждали, — пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура. Наші служби продовжують працювати й допомагати на місцях, де це потрібно", — написав Зеленський, додавши, що наразі відомо про одну загиблу людину, понад 10 поранених, серед яких є дитина.

Глава держави додав, що ЗС РФ здійснили атаки ударними дронами по Полтавський та Дніпропетровській областях. Наразі, за словами президента, що РФ не планує завершувати війну, а тому "будь-яке послаблення тиску на неї небезпечне".

"Скоординована робота заради захисту людей і життя допомагатиме нам, допомагатиме обороні нашої країни та дипломатії. Працюємо, щоб дати більше сили нашій країні та більше можливостей щодня й щоночі захищати життя в Україні – наші міста і села, нашу інфраструктуру", — резюмував Зеленський.

Раніше Фокус повідомляв про те, як ЗС РФ вдарили по Одесі "Шахедами". Внаслідок чого у місті є руйнування житлового сектору та інфраструктури.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ атакували Полтавську область, відомо про одного загиблого. Ворожі дрони під час атаки влучили у житловий будинок та у промислові обʼєкти у Полтавському районі.