"Війна пішла в підвали": Тетяна Чорновол розповіла, що змінилося на фронті

Нардепка, екс-журналістка і громадський діяч Тетяна Чорновол, яка добровільно пішла на фронт від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, зізналася, що за чотири роки картина бойових дій дуже змінилася.

Чорновол зізналася, що зараз навіть із певною ностальгією згадує 2022 роки, про що розповіла в коментарі "Новини.LIVE".

За її словами, зараз війна пішла в підвали, а військові "світла білого не бачать".

"Я з такою ностальгією згадую 2022 рік, коли ми йшли полями серед маків, тягли цю "Стугну", підходили впритул до ворога, стріляли, потім відходили з цією "Стугну", знову бачили це світло. Ейфорія. Ось ми відстрілялися, птахи співають, місяць повний, акація цвіте. Тобто навіть була якась романтика, я б сказала", — каже вона.

Нині ж, коли домінуюча роль — за дронами, військові змушені сидіти в підвалах і переміщатися фактично під землею. Щоб кудись проскочити на поверхні, потрібно чекати на "вікно" між польотами дронів.

"Ну ось війна стала така, так. "Стугну" я готова буквально обцілувати, ніжно називаю її "дівчинка моя". А fpv-дрони я називаю "бл*дські мухи". Ненавиджу їх! Хоча звісно, вони дуже ефективні", — констатує військовослужбовець.

Тетяна Чорновол 24 лютого 2022 року приєдналася до 72 ОМБр ім. Черних і бере участь у бойових діях. У вересні минулого року після вбивства ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія ЦВК визнала Тетяну Чорновол обраною народною депутаткою від партії "Європейська Солідарність". Утім, згодом Комісія надала Чорновол відстрочку на рік для виконання бойових завдань.

За її словами, вона залишиться на позиціях і продовжить боротьбу "з російською ордою".

Чоловік Тетяни, Микола Березовий, загинув ще 2014 року в зоні АТО в бою під Іловайськом. Він служив у батальйоні міліції спеціального призначення "Азов".

Нагадаємо, після звільнення з посади глави Офісу президента Андрія Єрмака Чорновол заявила, що готова взяти його у свій підрозділ.

Пізніше вона повідомила, що Єрмак не відповів на запрошення мобілізуватися в її підрозділ ЗСУ пілотом дронів.