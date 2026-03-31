"Война ушла в подвалы": Татьяна Черновол рассказала, что изменилось на фронте

Нардеп, экс-журналистка и общественный деятель Татьяна Чорновол, которая добровольно ушла на фронт с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, призналась, что за четыре года картина боевых действий очень изменилась.

Черновол призналась, что сейчас даже с некоторой ностальгией вспоминает 2022 года, О чем рассказала в комментарии "Новини.LIVE".

По ее словам, сейчас война ушла в подвалы, а военные "света белого не видят".

"Я с такой ностальгией вспоминаю 2022 год, когда мы шли полями среди маков, тащили эту "Стугну", подходили вплотную к врагу, стреляли, потом отходили с этой "Стугной", опять видели этот свет. Эйфория. Вот мы отстрелялись, птицы поют, луна полная, акация цветет. То есть даже была какая-то романтика, я бы сказала", — говорит она.

Сейчас же, когда доминирующая роль — за дронами, военные вынуждены сидеть в подвалах и перемещаться фактически под землей. Чтобы куда-то проскочить на поверхности, нужно ждать "окно" между полетами дронов.

"Ну вот война стала такая, да. "Стугну" я готова буквально обцеловать, нежно называю ее "девочка моя". А fpv-дроны я называю "бл*дские мухи". Ненавижу их! Хотя конечно, они очень эффективные", — констатирует военнослужащая.

Татьяна Черновол 24 февраля 2022 года присоединилась к 72 ОМБр им. Черных и участвует в боевых действиях. В сентябре прошлого года после убийства экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия ЦИК признал Татьяну Черновол избранной народной депутатом от партии "Европейская Солидарность". Впрочем, впоследствии Комиссия предоставила Черновол отсрочку на год для выполнения боевых задач.

По ее словам, она останется на позициях и продолжит борьбу "с российской ордой".

Муж Татьяны, Николай Березовой, погиб еще в 2014 году в зоне АТО в бою под Илловайском. Он служил в батальоне милиции специального назначения "Азов".

Напомним, после увольнения с поста главы Офиса президента Андрея Ермака Черновол заявила, что готова взять его в свое подразделение.

Позже она сообщила, что Ермак не ответил на приглашение мобилизоваться в ее подразделение ВСУ пилотом дронов.