Росія зменшила темпи наступу: у ISW пояснили причини

Темп наступу російських окупантів у березні 2026 року є найнижчим з вересня 2023 року. ЗС РФ змогли захопити лише 23 кв. км території, тоді як в лютому цей показник складав 123 кв. км.

У січні ж росіяни окупували 319 кв. км. Про це йдеться у аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики пояснюють, що причин такого уповільнення декілька. Одна з них — контрнаступальні дії української армії на кордоні Запорізької та Донецької областей, через що росіяни втратили частину захоплених раніше територій.

Інші фактори, які вплинули на низький темп російського просування, пов'язані з внутрішньою ситуацією в РФ. Зокрема, ISW називають причиною відсутність альтернатив зв'язку в умовах відсутності доступу до Starlink, а також уповільнення роботи Telegram, який активно використовувався бійцями ЗС РФ.

За даними аналітиків, найбільші втрати у позиціях росіяни понесли на південному відрізку фронту, в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Нагадаємо, що напередодні радник міністра оборони Сергій Стерненко заявив про провальний штурм 425-го полку "Скеля" під Покровськом 31 березня, який призвів до значних втрат серед особового складу та техніки. У відповідь у полку "Скеля" спростували ці звинувачення та зазначили, що йшлося про плановану контратаку разом із 155-ю механізованою бригадою для оборони позицій і мінімізації втрат. У підрозділі підкреслили, що штурмова група виконала завдання, техніка та особовий склад були евакуйовані, а втрати склали двох загиблих воїнів, і закликали Стерненка ознайомитися з реальними даними на місці.

Крім того, Фокус писав, що за словами першого заступника військового омбудсмана Руслана Циганкова, у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" зафіксовано порушення прав військовослужбовців, проблеми з медичним забезпеченням та випадки фізичного насильства, хоча за загальною статистикою кількість скарг не перевищує середньоармійські показники.