Россия сбавила темпы наступления: в ISW объяснили причины

Темп наступления российских оккупантов в марте 2026 года является самым низким с сентября 2023 года. ВС РФ смогли захватить лишь 23 кв. км территории, тогда как в феврале этот показатель составлял 123 кв. км.

В январе же россияне оккупировали 319 кв. км. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны.

Аналитики объясняют, что причин такого замедления несколько. Одна из них — контрнаступательные действия украинской армии на границе Запорожской и Донецкой областей, из-за чего россияне потеряли часть захваченных ранее территорий.

Другие факторы, которые повлияли на низкий темп российского продвижения, связаны с внутренней ситуацией в РФ. В частности, ISW называют причиной отсутствие альтернатив связи в условиях отсутствия доступа к Starlink, а также замедление работы Telegram, который активно использовался бойцами ВС РФ.

По данным аналитиков, наибольшие потери в позициях россияне понесли на южном отрезке фронта, в районе между Донецкой и Днепропетровской областями.

Напомним, что накануне советник министра обороны Сергей Стерненко заявил о провальном штурме 425-го полка "Скала" под Покровском 31 марта, который привел к значительным потерям среди личного состава и техники. В ответ в полку "Скала" опровергли эти обвинения и отметили, что речь шла о планируемой контратаке вместе со 155-й механизированной бригадой для обороны позиций и минимизации потерь. В подразделении подчеркнули, что штурмовая группа выполнила задание, техника и личный состав были эвакуированы, а потери составили двух погибших воинов, и призвали Стерненко ознакомиться с реальными данными на месте.

Кроме того, Фокус писал, что по словам первого заместителя военного омбудсмена Руслана Цыганкова, в 425-м отдельном штурмовом полку "Скала" зафиксированы нарушения прав военнослужащих, проблемы с медицинским обеспечением и случаи физического насилия, хотя по общей статистике количество жалоб не превышает среднеармейские показатели.