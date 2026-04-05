В окупованому Донецьку масштабний блекаут: без світла залишилися сотні тисяч людей
У більшості районів тимчасово окупованого Донецька зникло світло. Електрика щезла також в інших містах регіону.
Увечері в неділю, 5 квітня, у житлових будинках та установах практично по всій окупованій частині Донецької області раптово зникло світло. Про це повідомляє паблік "Типичный Донецк".
Зокрема, електрика зникла в Маріуполі, Макіївці, Мирному, Докучаєвську та інших населених пунктах окупованої частини Донбасу.
У мережі публікують кадри центру міста, зануреного в темряву.
Також повідомляється, що через відсутність електрики в Донецьку не працюють світлофори.
"Голова" окупаційної міської адміністрації Олексій Кулемзін повідомив, що Донецьк залишається частково знеструмленим через перебої з електропостачанням. Також можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету, попередив "мер" міста, однак не уточнивши причину нестабільного електропостачання.
Пропагандистське агенство "РИА-Новости" повідомляє, що на ТОТ Донеччини без світла залишилися понад 500 тисяч осіб, звинувативши в блекауті ЗСУ.
Також фіксуються перебої з водопостачанням. Моніторингові канали зазначають, що "колапс" стався після удару по Старобешівській ТЕС.
