В окупованому Донецьку масштабний блекаут: без світла залишилися сотні тисяч людей

У більшості районів тимчасово окупованого Донецька зникло світло. Електрика щезла також в інших містах регіону.

Увечері в неділю, 5 квітня, у житлових будинках та установах практично по всій окупованій частині Донецької області раптово зникло світло. Про це повідомляє паблік "Типичный Донецк".

Зокрема, електрика зникла в Маріуполі, Макіївці, Мирному, Докучаєвську та інших населених пунктах окупованої частини Донбасу.

Маріуполь без світла Фото: скриншот

У мережі публікують кадри центру міста, зануреного в темряву.

Центр Донецька 5 квітня 2026 року Фото: скриншот

Також повідомляється, що через відсутність електрики в Донецьку не працюють світлофори.

Вулиця в Донецьку Фото: скриншот

"Голова" окупаційної міської адміністрації Олексій Кулемзін повідомив, що Донецьк залишається частково знеструмленим через перебої з електропостачанням. Також можливі перебої в роботі мобільного зв'язку та інтернету, попередив "мер" міста, однак не уточнивши причину нестабільного електропостачання.

Пропагандистське агенство "РИА-Новости" повідомляє, що на ТОТ Донеччини без світла залишилися понад 500 тисяч осіб, звинувативши в блекауті ЗСУ.

Також фіксуються перебої з водопостачанням. Моніторингові канали зазначають, що "колапс" стався після удару по Старобешівській ТЕС.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Донецьк атакували десятки БпЛА, внаслідок чого в кількох районах міста зникло світло.

Фокус також писав, що 7 березня, в районі Донецького аеропорту, ракетами ATACMS і SCALP було уражено місце зберігання, підготовки та пуску російських ударних БпЛА типу "Шахед".