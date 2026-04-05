В оккупированном Донецке масштабный блэкаут: без света остались сотни тысяч людей

В большинстве районов временно оккупированного Донецка пропал свет. Электричество исчезло также в других городах региона.

Вечером в воскресенье, 5 апреля, в жилых домах и учреждениях практический по всей оккупированной части Донецкой области внезапно пропал свет. Об этом сообщает паблик "Типичный Донецк".

В частности, электричество пропало в Мариуполе, Макеевке, Мирном, Докучаевске, и других населенных пунктах оккупированной части Донбасса.

Мариуполь без света Фото: скриншот

В сети публикуют кадры центра города, погруженного во тьму.

Центр Донецка 5 апреля 2026 года Фото: скриншот

Также сообщается, что из-за отсутствия электричества в Донецке не работают светофоры.

Улица в Донецке Фото: скриншот

"Глава" оккупационной городской администрации Алексей Кулемзин сообщил, что Донецк остается частично обесточенным из-за перебоев с электроснабжением. Также возможны перебои в работе мобильной связи и интернета, предупредил "мэр" города, однако не уточнив причину нестабильного электроснабжения.

Пропагандистское агентство "РИА-Новости" сообщает, что на ВОТ Донетчины без света остались более 500 тысяч человек, обвинив в блэкауте ВСУ.

Также фиксируются перебои с водоснабжением. Мониторинговые каналы отмечают, что "колапс" произошел после удара по Старобешевской ТЭС.

Напомним, в ноябре 2025 года Донецк атаковали десятки БпЛА, в результате чего в нескольких районах города исчез свет.

Фокус также писал, что 7 марта, в районе Донецкого аэропорта ракетами ATACMS и SCALP было поражено место хранения, подготовки и пуска российских ударных БпЛА типа "Шахед".