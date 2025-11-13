Донецк атаковали десятки БпЛА: в городе раздавались взрывы, а в нескольких районах исчез свет (видео)

13 ноября около 20:00 над Донецкой областью пролетела большая группа БпЛА, что вызвало перебои с электроснабжением в нескольких районах города. Местные жители сообщали о взрывах и работе систем противовоздушной обороны, а также советовали готовиться к возможному отключению света.

Как сообщает паблик "Типичный Донецк", первые видеозаписи зафиксировали звук полета дронов, работу систем ПВО и взрывы. По словам очевидцев, над городом кружило около 30 беспилотников, и это вызвало беспокойство среди жителей. В пабликах появились призывы быть осторожными и заранее зарядить мобильные устройства из-за угрозы перебоев в электроснабжении.

Около 20:00 начали поступать сообщения об исчезновении света в центральных районах Донецка. Через час над городом наблюдалась новая волна беспилотников, пролетавшая над жилыми кварталами и промышленными зонами.

Позже "Типичный Донецк" сообщил об автоматическом отключении 22 трансформаторных подстанций в Ворошиловском и Киевском районах, в результате чего без электроснабжения остались около 3100 абонентов. Кроме того, в пабликах опубликовали фотографии обломков сбитого дрона в Буденновском районе.

Обломок в Буденновском районе Донецка Фото: Типичный Донецк/Telegram

В 22:13 появились кадры последствий падения обломков БПЛА на территории Григорьевской школы в Ворошиловском районе. В результате инцидента была повреждена школьная территория, однако подробности пострадавших не сообщались.

БпЛА атаковали Донецк 13 ноября Фото: Типичный Донецк/Telegram БпЛА атаковали Донецк 13 ноября Фото: Типичный Донецк/Telegram БпЛА атаковали Донецк 13 ноября Фото: Типичный Донецк/Telegram БпЛА атаковали Донецк 13 ноября Фото: Типичный Донецк/Telegram

Оккупационные власти и МЧС не комментировали детали атаки, однако глава городского округа Донецка Алексей Кулемзин подтвердил введение воздушной тревоги, взрывы над городом и факт отключения электроэнергии в некоторых районах.

Напомним, что ССО Вооруженных Сил Украины нанесли удар по складу дронов-камикадзе "Шахед" на территории бывшего аэропорта в оккупированном Донецке.

Также Фокус писал, что во временно оккупированном Донецке в ночь на 17 октября прогремела серия взрывов, после чего поднялся пожар.