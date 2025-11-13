Донецьк атакували десятки БпЛА: у місті лунали вибухи, а у кількох районах зникло світло (відео)

13 листопада близько 20:00 над Донецькою областю пролетіла велика група БпЛА, що спричинила перебої з електропостачанням у кількох районах міста. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи та роботу систем протиповітряної оборони, а також радили готуватися до можливого відключення світла.

Як повідомляє паблік "Типовий Донецьк", перші відеозаписи зафіксували звук польоту дронів, роботу систем ППО та вибухи. За словами очевидців, над містом кружляло близько 30 безпілотників, і це викликало занепокоєння серед мешканців. У пабліках з’явилися заклики бути обережними та заздалегідь зарядити мобільні пристрої через загрозу перебоїв у електропостачанні.

Близько 20:00 почали надходити повідомлення про зникнення світла в центральних районах Донецька. Через годину над містом спостерігалася нова хвиля безпілотників, що пролітала над житловими кварталами та промисловими зонами.

Пізніше "Типовий Донецьк" повідомив про автоматичне відключення 22 трансформаторних підстанцій у Ворошиловському та Київському районах, внаслідок чого без електропостачання залишилися близько 3100 абонентів. Крім того, у пабліках опублікували фотографії уламків збитого дрона в Будьоннівському районі.

Уламок у Будьонівському районі Донецька Фото: Типовий Донецьк/Telegram

О 22:13 з’явилися кадри наслідків падіння уламків БПЛА на території Григорівської школи у Ворошиловському районі. Внаслідок інциденту було пошкоджено шкільну територію, однак подробиці постраждалих не повідомлялися.

БпЛА атакували Донецьк 13 листопада Фото: Типовий Донецьк/Telegram БпЛА атакували Донецьк 13 листопада Фото: Типовий Донецьк/Telegram БпЛА атакували Донецьк 13 листопада Фото: Типовий Донецьк/Telegram БпЛА атакували Донецьк 13 листопада Фото: Типовий Донецьк/Telegram

Окупаційна влада та МНС не коментувала деталі атаки, однак глава міського округу Донецька Олексій Кулемзін підтвердив введення повітряної тривоги, вибухи над містом та факт відключення електроенергії у деяких районах.

Нагадаємо, що ССО Збройних Сил України завдали удару по складу дронів-камікадзе "Шахед" на території колишнього аеропорту в окупованому Донецьку.

Також Фокус писав, що у тимчасово окупованому Донецьку у ніч на 17 жовтня прогриміла серія вибухів, після чого здійнялася пожежа.