Розганяв "Євромайдан" і намагався увійти до Києва з окупантами: ЗСУ ліквідували зрадника-генерала з СБУ

На війні загинув колишній начальник одного з департаментів Служби безпеки України, генерал-майор Володимир Ляпкін, який втік до Криму після Революції гідності. Зрадника ліквідували 17 березня.

Колишній начальник департаменту оперативного документування СБУ Володимир Ляпкін був убитий на війні з Україною. Про це повідомляє російське видання "Медиазона".

Після початку війни та окупації Херсона Володимир Ляпкін отримав посаду "заступника голови" "Державної служби безпеки Херсонської області" під керівництвом свого колишнього начальника Олександра Якименка, який також втік до Росії після Євромайдану.

Колишній народний депутат України, проросійський політик Олег Царьов пише, що в СБУ Ляпкін відповідав за негласний збір інформації, тобто "прослуховування" і зовнішнє спостереження.

Повідомлення Царьова Фото: скриншот

Генеральське звання Ляпкін отримав 2013 року і воно збереглося під час служби в російських структурах.

Царьов також стверджує, що генерал-майор особисто брав участь у розгоні протестів на Майдані і перебував під Києвом на самому початку повномасштабного вторгнення.

Полковник МНС РФ Едуард Малов (на передньому плані) і генерал-майор Володимир Ляпкін Фото: Медіазона

У березні 2025 року Служба безпеки України повідомила Ляпкіну про підозру. Слідством було встановлено, що колаборант організовував "фільтраційні заходи" та керував репресіями проти мирного населення в окупованій частині Херсонської області.

Володимир Ляпкін проходив службу в загоні резервістів МО РФ "Барс-33" під позивним "Батий". Разом із ним було вбито і колишнього співробітника МНС із Підмосков'я, полковника Едуарда Малова. Похорон останнього відбувся 4 квітня в Нахабіно.

Ташкентське вище загальновійськове командне училище в російській соцмережі "ВКонтакте" опублікувало некролог, присвячений смерті Едуарда Малова і Володимира Ляпкіна, які закінчили заклад 1989 року.

