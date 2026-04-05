Разгонял "Евромайдан" и пытался войти в Киев с оккупантами: ВСУ ликвидировали предателя-генерала из СБУ

На войне погиб бывший начальник одного из департаментов Службы безопасности Украины, генерал-майор Владимир Ляпкин, который сбежал в Крым после Революции достоинства. Предатель был ликвидирован 17 марта.

Бывший начальник департамента оперативного документирования СБУ Владимир Ляпкин был убит на войне с Украиной. Об этом сообщает российское издание "Медиазона".

После начала войны и оккупации Херсона Владимир Ляпкин получил должность "замглавы" "Государственной службы безопасности Херсонской области" под руководством своего бывшего начальника Александра Якименко, который также сбежал в Россию после Евромайдана.

Бывший народный депутат Украины, пророссийский политик Олег Царев пишет, что в СБУ Ляпкин отвечал за негласный сбор информации, то есть "прослушку" и наружное наблюдение.

Сообщение Царева

Генеральское звание Ляпкин получил в 2013 году и оно сохранилось во время службы в российских структурах.

Царев также утверждает, что генерал-майор лично участвовал в разгоне протестов на Майдане и находился под Киевом в самом начале полномасштабного вторжения.

Полковник МЧС РФ Эдуард Малов (на переднем плане) и генерал-майор Владимир Ляпкин

В марте 2025 году Служба безопасности Украины сообщила Ляпкину о подозрении. Следствием было установлено, что коллаборант организовывал "фильтрационные мероприятия" и руководил репрессиями против мирного населения в оккупированной части Херсонской области.

Владимир Ляпкин проходил службу в отряде резервистов МО РФ "Барс-33" под позывным "Батый". Вместе с ним был убит и бывший сотрудник МЧС из Подмосковья, полковник Эдуард Малов. Похороны последнего прошли 4 апреля в Нахабино.

Ташкентское высшее общевойсковое командное училище в российской соцсети "ВКонтакте" опубликовало некролог, посвященный смерти Эдуарда Малова и Владимира Ляпкина, закончивших заведение в 1989 году.

