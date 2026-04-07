Удар по маршрутці в Нікополі: кількість загиблих зросла

До чотирьох осіб зросла кількість жертв цинічного удару російської армії FPV-дроном по маршрутці в Нікополі 7 квітня.

Наразі в лікарні перебувають семеро постраждалих, а дев'ятеро осіб отримали допомогу медиків на місці, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також нагадав, що росіяни продовжують свій цілеспрямований терор проти людей у Нікополі та інших містах і громадах поблизу фронтової лінії.

Зокрема, Ганжа зазначив, що буквально нещодавно ЗС РФ вдарили по ринку в Нікополі, убивши п'ятьох мирних жителів і поранивши 28 осіб.

"Фактично постійні сафарі на людей у Херсоні: щодня є жертви. Важливо, що значну частину дронів все ж вдається збивати. Але коли щодня відбувається такий терор проти людей і життя, блокування нових санкцій проти Росії, спроби послабити санкції і торгувати з Росією виглядають дико", — упевнений чиновник.

У момент удару маршрутка прямувала до зупинки Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Ганжа підкреслює, що коли на вулицях міст людей просто вбивають, це небезпека для всіх, і такого не повинно бути ніде у світі:

"Убивці завжди намагаються йти далі. Їх потрібно зупиняти одразу, рішуче, і це можна робити тільки всім спільно, координуючись і посилюючи один одного в захисті життя".

У Дніпропетровській обласній прокуратурі уточнили, що удар стався о 8:20. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом воєнного злочину (ст. 438 КК України).

Голова Нікопольської районної військової адміністрації Іван Базилюк повідомив, що росіяни вдарили по автобусу, коли той під'їжджав до зупинки.

Нещодавно російські військові почали скидати листівки з погрозами форсувати Дніпро поблизу Нікополя й атакувати цивільних на автотранспорті, називаючи їх "законною військовою метою".

Раніше Фокус повідомляв про обстріл ТЦ у Нікополі. За даними Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області, внаслідок російського обстрілу в Нікополі також загорівся житловий будинок.

Згодом стало відомо, що ЗС РФ обстріляли місто. Унаслідок російської атаки були поранені правоохоронці та цивільні жителі, зокрема маленька дівчинка.