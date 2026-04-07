Удар по маршрутке в Никополе: количество погибших возросло

До четырех человек возросло количество жертв циничного удара российской армии FPV-дроном по маршрутке в Никополе 7 апреля.

Сейчас в больнице находятся семеро пострадавших, а девять человек получили помощь медиков на месте, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также напомним, что россияне продолжают свой целенаправленный террор против людей в Никополе и других городах и общинах вблизи фронтовой линии.

В частности, Ганжа отметил, что буквально недавно ВС РФ ударили по рынку в Никополе, убив пятерых мирных жителей и ранив 28 человек.

"Фактически постоянные сафари на людей в Херсоне: ежедневно есть жертвы. Важно, что значительную часть дронов все же удается сбивать. Но когда каждый день происходит такой террор против людей и жизни, блокирование новых санкций против России, попытки ослабить санкции и торговать с Россией выглядят дико", — уверен чиновник.

В момент удара маршрутка направлялась к остановке Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Ганжа подчеркивает, что когда на улицах городов людей просто убивают, это опасность для всех, и такого не должно быть нигде в мире:

"Убийцы всегда пытаются идти дальше. Их нужно останавливать сразу, решительно, и это можно делать только всем сообща, координируясь и усиливая друг друга в защите жизни".

В Днепропетровской областной прокуратуре уточнили, что удар произошел в 8:20. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины).

Глава Никопольской районной военной администрации Иван Базилюк сообщил, что россияне ударили по автобусу, когда тот подъезжал к остановке.

Недавно российские военные начали сбрасывать листовки с угрозами форсировать Днепр вблизи Никополя и атаковать гражданских на автотранспорте, называя их "законной военной целью".

Ранее Фокус сообщал об обстреле ТЦ в Никополе. По данным Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области, в результате российского обстрела в Никополе также загорелся жилой дом.

Впоследствии стало известно, что ВС РФ обстреляли город. В результате российской атаки были ранены правоохранители и гражданские жители, в том числе маленькая девочка.