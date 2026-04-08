ЗСУ почали атакувати окупантів "крилатими" FPV-квадрокоптерами: у чому їхня перевага (відео)

FPV-квадрокоптери, що оснащуються крилами, почали атакувати російських окупантів на фронті.

Один із таких дронів зафіксував підрозділ окупантів "Рубікон", повідомляє у Х аналітик Grandpa Roy, показавши відповідні кадри.

Ще на початку квітня він публікував кадри з "крилатим" FPV-дроном, де показано, як кріпиться крило і як воно працює.

Конструкція такого безпілотника типу "крило над коптером" забезпечує додаткову підйомну силу, значно збільшуючи дальність польоту. Крило вільно повертається, підтримуючи оптимальний кут атаки, тоді як дрон нахиляється вниз для збільшення швидкості.

Крім того, завдяки аеродинамічній підтримці крил дрон витрачає набагато менше енергії на утримання в повітрі, що дає змогу вражати цілі в глибокому тилу ворога.

Відео дня

На ньому встановлено боєприпас ПГ-7, призначений для ураження бронетехніки, укріплень і живої сили противника.

Ця конструкція, констатує аналітик, істотно відрізняється від російського оптоволоконного FPV-дрона "КВС" із кільцевим крилом.

Останній створено на російському науково-виробничому підприємстві "Ушкуйник". Він на оптоволокні, і його назва — "Князь Володимир Святославич" (КВС).

Попередній виріб росіян, дрон "Князь Володимир Новгородський" (КВН), летить на 10-12 км, а оператори Роберта "Мадяра" Бровді "перестрибнули" цей рубіж і стріляють далі 20-30 км. Із цих міркувань на "Ушкуйнику" розробили КВС із кільцеподібним крилом: він отримав особливу аеродинаміку і летить на 50 км.

