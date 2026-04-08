ВСУ начали атаковать оккупантов "крылатыми" FPV-квадрокоптерами: в чем их преимущество (видео)

FPV-квадрокоптеры, оснащаемые крыльями, начали атаковать российских оккупантов на фронте.

Один из таких дронов зафиксировало подразделение оккупантов "Рубикон", сообщает в Х аналитик Grandpa Roy, показав соответствующие кадры.

Еще в начале апреля он публиковал кадры с "крылатым" FPV-дроном, где показано, как крепится крыло и как оно работает.

Конструкция такого беспилотника типа "крыло над коптером" обеспечивает дополнительную подъемную силу, значительно увеличивая дальность полета. Крыло свободно поворачивается, поддерживая оптимальный угол атаки, в то время как дрон наклоняется вниз для увеличения скорости.

Кроме того, благодаря аэродинамической поддержке крыльев дрон тратит гораздо меньше энергии на содержание в воздухе, что позволяет поражать цели в глубоком тылу врага.

На нем установлен боеприпас ПГ-7, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений и живой силы противника.

Эта конструкция, констатирует аналитик, существенно отличается от российского оптоволоконного FPV-дрона "КВС" с кольцевым крылом.

Последний создан на российском научно-производственном предприятии "Ушкуйник". Он на оптоволокне, и его название — "Князь Владимир Святославич" (КВС).

Предыдущее изделие россиян, дрон "Князь Владимир Новгородский" (КВН), летит на 10-12 км, а операторы Роберта "Мадяра" Бровди "перепрыгнули" этот рубеж и стреляют дальше 20-30 км. Из этих соображений на "Ушкуйнике" разработали КВС с кольцеобразным крылом: он получил особую аэродинамику и летит на 50 км.

Напомним, чем ВСУ атаковали оккупированную Донецкую область.

Также сообщалось, что украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов".