Дроны с "графитовыми бомбами": в Defense Express объяснили, чем ВСУ атаковали оккупированную Донецкую область

Вооруженные силы Украины начали применять для ударов по объектам на временно оккупированной части Донецкой области дроны с графитовой боевой частью, предназначенные для поражения энергетической инфраструктуры.

Благодаря таким дронам можно вывести из строя энергосистему без ее физического разрушения и без потерь среди гражданского населения, пояснили эксперты Defense Express.

"Вероятно, беспилотники атаковавшие оккупированную часть Донецкой области были оснащены обычными не кассетными боевыми частями, наполненными такими же графитовыми лентами. Поэтому, здесь в этом случае будет вернее назвать их дронами с графитовой боевой частью", — говорится в материале.

Натомість российские оккупанты жаловались, что ВСУ применили дроны с "графитовыми бомбами" и даже обнародовали соответствующее видео, на котором зафиксированы боеприпасы без маркировки и нестандартной конструкции.

В Defense Express объяснили, что графитовой бомбой обычно называют кассетную авиабомбу, которая имеет в середине несколько десятков малых суббоеприпасов, которые в свою очередь начинены специальными графитовыми лентами.

"За счет того, что графитовые ленты проводят ток, при падении на такие объекты они вызывают короткие замыкания выводя из строя аппаратуру. Благодаря этому, можно вывести из строя энергосистему без ее физического разрушения, и без потерь среди гражданского населения", — отметили специалисты.

По их словам, судя по опубликованным фотографиям обломков, новой графитовой боевой частью оборудованы украинские deep strike беспилотники FP-1 или midle strike FP-2 производства компании Fire Point.

Новая графитовая боевая часть, которой вероятно был оснащен украинский дрон FP-1 или FP-2

В то же время эксперты отметили, что пока нет ни одного официального подтверждения применения такого типа боевых частей на украинских дронах, а определенные ленты на фотографиях которые распространяют россияне могут оказаться другими элементами боевой части, корпуса самого дрона или вообще не иметь отношения к вооружению.

Напомним, 6 апреля ABC News обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина впервые за войну обошла Россию по количеству дроновых атак.

Фокус также писал о том, как украинские воины эвакуировали дроном с передовой кота и собаку.