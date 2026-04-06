Дрони з "графітовими бомбами": в Defense Express пояснили, чим ЗСУ атакували окуповану Донеччину

Збройні сили України почали застосовувати для ударів по обєктам на тимчасово окупованій частині Донецької області дрони з графітовою бойовою частиною, що призначені для ураження енергетичної інфраструктури.

Задвяки таким дронам можна вивести з ладу енергосистему без її фізичного руйнування та без втрат серед цивільного населення, пояснили експерти Defense Express.

"Ймовірно, безпілотники що атакували окуповану частину Донецької області були оснащені звичайними не касетними бойовими частинами, що наповнені такими самими графітовими стрічками. Тому, тут в цьому випадку буде вірніше назвати їх дронами із графітовою бойовою частиною", — йдеться у матеріалі.

Натомітсь російські окуапнти скаржились, що ЗСУ застосували дрони з "графітовими бомбами" та навіть оприлюднили відповідне відео, на якому зафіксовані боєприпаси без маркувань та нестандартної конструкції.

В Defense Express пояснили, що графітовою бомбою зазвичай називають касетну авіабомбу, яка має в середині кілька десятків малих суббоєприпасів, що своєю чергою начинені спеціальними графітовими стрічками.

"За рахунок того, що графітові стрічки проводять струм, при падінні на такі об'єкти вони викликають короткі замикання виводячи з ладу апаратуру. Завдяки цьому, можна вивести з ладу енергосистему без її фізичного руйнування, та без втрат серед цивільного населення", — зазначили фахівці.

За їх словами, судячи з опублікованих фотографій уламків, новою графітовою бойовою частиною обладнані українські deep strike безпілотники FP-1 або midle strike FP-2 виробництва компанії Fire Point.

Нова графітова бойова частина, якою ймовірно був оснащений український дрон FP-1 або FP-2 Фото: Defence Express

Водночас експерти наголосили, що наразі немає жодного офіційного підтвердження застосування такого типу бойових частин на українських дронах, а певні стрічки на фотографіях які поширюють росіяни можуть виявитись іншими елементами бойової частини, корпусу самого дрону чи взагалі не мати відношення до озброєння.

